Данілов: якщо Україна почне розмовляти російською, чекайте, що Путін буде "захищати"

Країна-агресор Росія обрала для себе шлях нібито "захисту" чужих громадян, які розмовляють російською мовою. Відтак, Україна не мусить забувати про те, у що для неї може вилитися така російськомовність.

Про це в інтерв'ю НВ попередив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він наголосив, що стратегія окупантів вибудувана не на захисті свого народу, а саме на мовному питанні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це їх завдання, це їх місія, вони собі так вигадали, вони живуть у своєму світі, вигаданому, і вони вважають, що має бути тільки російська "імперія". Це у них такі імперські забаганки, які вони ніколи не припиняють і, на превеликий жаль, вони дуже дорого обходяться як для України, так і для Грузії, Молдови та всіх країн, які в оточенні Російської Федерації", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО обурився через те, що Росія, замість того, щоб займатися своїми внутрішніми справами, "постійно пхаює свого носа в інші країни". Політик підкреслив, що агресор провокує там роздмухування тих речей, які не повинні абсолютно бентежити сусідів за звичайних умов.

"Є дуже небезпечна ситуація, пов’язана саме з мовою. Я вже неодноразово говорив, що Росія обрала таку доктрину, що вона вже захищає не росіян, вона захищає російськомовних. Це дуже небезпечна ситуація для будь-якої країни. І ми кажемо, що якщо Україна починає розмовляти російською мовою, то чекайте, що Путін буде "захищати" тих громадян, причому не запитуючи у них, чи потребують вони того захисту, чи ні", – резюмував Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данілов застеріг українців від вживання маніпулятивних конструкцій зі словом "Донбас". Він заявив, що є лише території Донецької та Луганської областей України. Секретар СНБО пояснив, що вирази на кшталт "народ Донбасу", "вибір Донбасу" дають Росії можливість говорити про розвал України.