Чому ми досі не в НАТО – питання до якого президента?

Микола Томенко Політика 11:31, 24.03.2021 Оновлено: 11:32, 24.03.2021

Останнім часом владна команда від Разумкова до Шмигаля все частіше говорить про амбіційні плани України щодо активізації співпраці та майбутнього членства в НАТО.

А Президент України Зеленський через ЗМІ навіть запитав із докором у Президента США Байдена:

"Містере Президенте, чому ми досі не в НАТО?"

Нагадаю, що наші відносини із НАТО базуються на визначенні та відповідно виконанні "Річної національної програми під егідою комісії "Україна-НАТО".

Поки що річна програма на 2021 рік не затверджена.

Інститутом співпраці України з НАТО є Місія України при НАТО, де з травня 2019 року досі не призначено Керівника.

( в.о. Глави Місії є Георгій Толкачов).

Щоправда ця сумна історія не є унікальною для влади України. Так, Президент Порошенко керівником Місії призначив Вадима Пристайка лише 7 липня 2017 року, а ...2 роки і 2 місяці в.о. був Єгор Божок.

Як бачимо рекорд безвідповідальності у кадровій політиці Порошенка Зеленський ще не побив, бо його в.о.керівника Місії України при НАТО обіймає посаду 1 РІК і 10 МІСЯЦІВ!

Але реально це біда і сором Президентів та їх команд.

Тому запитувати треба у Президента України, а не США:

"Пане Президенте, чому ми досі не в НАТО?"

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