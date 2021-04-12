Ось уже кілька тижнів ми спостерігаємо справжню істерію в ЗМІ з приводу початку повномасштабної війни між РФ і Україною. Тумблер російської пропаганди, знову включений на повну, а тема настання українських військ на Донбасі знову стала пріоритетною на російському ТБ.

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И уже не только пропагандисты под видом журналистов и политологов, но и Песков с Козаком твердят о том, что не допустят "Сребреницы" и "резни русскоязычного населения" на Донбассе.

Главной задачей подобной истерии и нагнетания угрозы начала полномасштабной войны является усадить президента Байдена за стол переговоров с Путиным, который совсем недавно подтвердил в одном из интервью, что считает его убийцей.

В ответ Путин в своем видеообращении заявил, что Байдену и американскому "истеблишмЕнту" придется считаться с национальными интересами РФ (т.е. его), которые он умеет отстаивать.

После этого и последовало обострение на Донбассе, убийство 4-х бойцов ВСУ под Шумами, резкое увеличение количества обстрелов, а к границам Украины РФ начала стягивать боевую технику и войска под предлогом подготовки к очередным учениям.

Тактика со стороны Кремля, на самом деле, абсолютно предсказуемая.

Ведь на сегодняшний день только в военной сфере Россия сохраняет относительный паритет с США за счет своего ядерного потенциала. А шантаж своих американских, и тем более европейских партнеров начать новую войну – излюбленный и проверенный временем прием Кремля.

К сожалению, эта тактика принесла плоды Путину в 2014-м, когда ни президент США Барак Обама, уже давно получивший свою Нобелевскую премию Мира, ни тем более другие подписанты Будапештского меморандума и ЕС в целом, не смогли дать адекватного ответа на оккупацию Крыма. Непризнание аннексии и смехотворные персональные санкции не в счет.

Другой вопрос, что Путин не учитывает, что Байден – не Обама. Как он сам заявил, 46-й президент США лично хорошо знаком с Путиным и успел хорошо изучить его характер и тактику ведения внешней политики. И его излюбленного приема – военного шантажа.

И он прекрасно осознает, что Путину нельзя давать ни малейшего намека на слабость и нерешительность, чем грешил Обама. И что необходимо делать для того, чтобы остудить его пыл и заставить не переходить "красные линии".

Поэтому сразу же после срыва перемирия и начала развертывания российских войск у границ Украины администрация Байдена начала адекватно реагировать и расставлять "красные флажки" матерому волку из Кремля.

Сперва состоялись переговоры на уровне министров иностранных дел США и Украины. Затем телефонный разговор советника по национальной безопасности президента США Салливана с главой Офиса Президента Украины Ермаком. Также состоялся разговор на высшем уровне представителей военных ведомств.

Ну а "вишенкой на торте", вызвавший бурную реакцию "за поребриком", стал звонок самого Байдена Зеленскому на позапрошлой неделе. Во время которого президент США уверил своего украинского коллегу в безусловной поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Но самое главное – дал четкий сигнал о том, что Украина не останется один на один с врагом, если Путин все-таки решится на нападение.

И не важно, будет ли это в виде наступления на Донбассе со стороны оккупационных войск с вывеской "армия "ЛДНР", или полномасштабная агрессия российских войск с шевронами армии РФ.

А после того, как Путину удалось обсудить с Макроном и Меркель без участия Зеленского обострение ситуации на Донбассе, госсекретарь США Блинкен сразу же провел телефонные переговоры со своими коллегами из Франции и Германии. Результат – после Турции Зеленский поедет на переговоры в Париж. Не умоляю заслуг украинских дипломатов, но поддержка Вашингтона и неформальное участие в Нормандском формате с целью усилить наши позиции для нас также крайне важна.

Особенно учитывая всякие "пряники" которые обещает Путин лидерам Франции и Германии за их поддержку в давлении на Зеленского по политической части Минских соглашений.

А уже на минувшей неделе в американских СМИ с ссылкой на топ-чиновником появилась информация о том, что США готовят новые санкции по "Северному потоку -2".

Как сообщило авторитетное издание "Politico" со ссылкой на высокопоставленный источник, Минюст США уже утвердил, по крайней мере два новых пакета санкций против оператора строительства газопровода "Северный поток-2" - компании "Nord Stream 2 AG", и ее управляющего директора Маттиаса Варнига.

Якобы это произошло еще в марте, однако санкции до сих пор не были введены, и пока неясно, войдут ли "Nord Stream 2 AG" и его директор в санкционный список, который администрация президента представит конгрессу в мае, пишет издание.

То есть сигнал Кремлю послан предельно ясный – рыпнетесь и пойдете в наступление, не видать вам окончания строительства СП-2.

Кроме того "Politico" также сообщило, что администрация президента Байдена создаст отдельную должность спецпредставителя по вопросу строительства "Северного потока-2". Ее может занять Амос Хохштейн, который возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов американского Госдепартамента в администрации Барака Обамы. Он, в частности, занимался борьбой с использованием энергетических ресурсов как рычагов политического давления. И который прекрасно знает, как при помощи переговоров с лидерами Персидского залива обваливать цены на нефть.

Неслучайно, что еще начиная с зимы Вашингтон посылал непрозрачные сигналы Эль-Рияду о том, что дело об убийстве в посольстве СА в Турции оппозиционного журналиста Джамала Хашогги не забыто и могут быть введены новые санкции против наследного принца Сальмана.

Который год назад и сам был рад при помощи демпинга на нефтяные цены захватить российский сегмент нефтяного рынка в ЕС во время первого глобального локдауна. И тогда Путина и российскую экономику спас именно Трамп, отстаивавший интересы американских компаний по добыче сланцевой нефти, который позвонил Салману и настоятельно попросил того прекратить заливать мировые рынки дешевой нефтью.

Также это четкий сигнал Путину со стороны Байдена о возможных последствиях для его идеи-фикс – обнулить статус Украины в качестве страны-транзитера российского газа в ЕС. Не говоря уже об удержании своей доли газового рынка, а значит и влияния на политику ЕС.

Кроме того, за последнюю неделю Байден дал четкий сигнал Путину и военной сфере. Речь идет о том, что в ближайшее время в акваторию Черного моря зайдут два эсминца НАТО и пробудут в порту Одессы до середины мая.

Ведь уже очень скоро будет очередная годовщина трагических событий 2 мая 2014-года. Провокации и столкновения во время которых, вполне вероятно, рассматриваются в Кремле как предлог для военного вторжения с целью защитить "русскоязычных граждан" Одессы от "бИндеровцев-нацистов" со стороны Приднестровья.

А вчера госсекретарь Блинкен в интервью американскому телеканалу еще раз передал привет своему российскому коллеге Лаврову, назвавшего недавно американскую политику по СП-2 "тупой", что военная авантюра Кремля будет иметь высокую цену и реакция Вашингтона будет адекватной и своевременной.

Подводя итоги, стоит отметить, что на данный момент Байден разыгрывает шахматную партию с Путиным как настоящий гроссмейстер, демонстрируя, что у него все ходы записаны еще с 2014-го года. И как настоящий гроссмейстер, Байден демонстрирует Путину, что он просчитывает все его ходы и действует на упреждение.

Хотелось бы верить, что когда в этой опасной для всех нас игре Байден поставит Путину шах, тот не перевернет доску, как он это уже сделал после победы Майдана в 2014-м.

В этом и заключается опасность и непредсказуемость авторитарных режимов, где все главные решения принимаются их лидером. Для которого личные психологические комплексы и мания величия в критические моменты геополитических игрищ становятся важнее, чем жизни тысяч своих соотечественников и благосостояния всех граждан.