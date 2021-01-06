Бродський закликав Зеленського ветувати зниження ПДВ для аграрних баронів

Президента України Володимира Зеленського закликали накласти вето на зниження податку на додану вартість для аграрних бізнесменів у нашій країні, щоб була можливість закупити вакцину проти COVID-19.

Про це написав голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. Він зазначив, що аграрному латифундисту Андрію Веревському "злили пільгу з ПДВ", обсяг якої міг би покрити витрати на придбання вакцин для всієї країни – грошей вистачило б на закупівлю 31 млн вакцин.

"Користуючись нагодою, прошу президента Зеленського накласти вето на зниження ПДВ для аграрних баронів. Це не тільки вкрадені життя через відсутність вакцин, це продовження гірших корупційних практик, але в новому виконанні", – підкреслив Бродський.

Він додав, що вважає своїм обов'язком виявляти "державних діячів, імпотентних у справах державних", але таких здатних у забезпеченні особистих інтересів і особистої безпеки.

"Саме з таких принципів починається побудова сучасної Європи, як і з дотримання пріоритетності вакцинації громадян: мажори і політики в останню чергу", – резюмував Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Бродський розповів, що деякі українські нардепи і топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро.

Також Бродський пояснив, чому в Україні різко впали показники щодо хворих і померлих від коронавірусу.