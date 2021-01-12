Бродський: фельдшер Крадуцький повинен піти геть після скандалу з вакцинами

Нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький повинен піти з посади після скандалу з контрабандною вакциною проти COVID-19 в Україні.

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" журналістці Наталці Влащенко розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що в Польщі після аналогічного випадку з таємною вакцинацією спалахнув величезний скандал.

"У Польщі був скандал, коли знамениті артисти отримали вакцину позачергово. І зараз стоїть питання про відставку уряду. І будуть великі наслідки для інституту, який проводив вакцинацію. Я думаю, там позбавлять ліцензії та всіх звільнять, оскільки там страшний скандал. Адже там є суспільство, там людям не байдуже", – розповів Бродський.

Водночас в Україні вже більш ніж тиждень поширюється інформація про контрабандну вакцину і немає серйозних наслідків.

"Є такий типу лікар Роман Гольдман, який володіє косметичною клінікою в Києві, де проходить вакцинація препаратом Pfizer з Ізраїлю. Де можна за 2,5 тисячі євро зробити два уколи Pfizer. Я дізнаюся, що нібито щеплення зробив Шмигаль (прем'єр-міністр Денис Шмигаль – Ред.). Усіх обдзвонює Михайло Крадуцький, який зробив щеплення та іншим пропонує. Вакцину контрабандою завезли з Ізраїлю. В Україні Pfizer не зареєстровано, а що привезли, ми не знаємо, а може це фальсифікат. і це все просував Радуцький", – акцентував Бродський.

Також він сказав, що ще одним "дистриб'ютором" вакцини був олігарх Павло Фукс, який телефонував бізнесменам і пропонував вакцину Pfizer.

"Це має розслідувати СБУ, це страшний злочин. Це біологічна взагалі може бути диверсія. А ми впевнені, що вакцину з Ізраїлю, а не Росії, наприклад, привезли. Ми не знаємо, що там. Може там мутований вірус. Хто за це відповість? Я ще в березні сказав, що ти (Радуцький – ред.) будеш нести відповідальність за все, що не зробив. У квітні був ухвалений закон, який дозволяв закуповувати речі для боротьби з COVID-19 без ПДВ і Прозорро. І сьогодні це все перетворилося на величезну корупційну схему. Зеленський повинен розслідувати. І який Радуцький глава медичного комітету у ВР після цього? Він повинен піти геть, його треба виключити зі "Слуг народу", фельдшера цього", – резюмував Бродський.

Про головні заяви Михайла Бродського в інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, що раніше Михайло Бродський заявив, що деякі українські нардепи і топчиновники таємно вакцинувались проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5-3 тисячі євро. Також він опублікував фотографію вакцини, яку незаконно могли ввести для українських чиновників з Ізраїлю

За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним бортом в Україну з Ізраїлю була таємно завезена партія вакцини Pfizer. У відповідь спікер ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна запевнив, що зробити це було неможливо, оскільки препарат вимагає глибокої заморозки.

Підкреслимо, що видання OBOZREVATEL в партнерстві з ізраїльським агентством щодо боротьби з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML розслідує злочинну схему вакцинації "обраних".

Після оприлюднення інформації про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров'я і співробітники Міністерства внутрішніх справ вивчать інформацію про можливу організацію в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу.

Також президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити ці дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський вважає, що Денис Шмигаль і нардеп Михайло Радуцький повинні зробити аналіз на антитіла до коронавірус, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації. Якщо результат тестування виявиться позитивним, то обидва зобов'язані піти у відставку.