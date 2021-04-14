Чому контори з вибивання боргів почуваються безкарними та чи зможе це змінити новий закон про захист боржників

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Це типові погрози, з якими сьогодні телефонують представники колекторських компаній. Причому, телефонують не лише до тих, хто взяв кредит, але й до зовсім непричетних людей – родичів, сусідів, друзів. Колектори реалізують цілі сплановані кампанії психологічного терору, де не гребують нічим – принижують, погрожують, залякують, знущаються. Часто доводять людей до інфарктів та інсультів, а іноді й до смерті.

Як правило, проблеми з колекторами починаються через, так звані, мікрокредити. У час кризи та збідніння людям постійно не вистачає готівки, а ці установи, нібито, дають швидкі гроші без будь-яких попередніх умов. І коли довірливі позичальники потрапляють у тенета кредиторів, ті як павуки муху обплутують їх неймовірними штрафами та пенею за прострочки виплат. Вони можуть доходити до 300%! Мета проста – довести людину до повної неплатоспроможності і здерти з нею по-максимуму.

Колектори для мікрокредиторів - це звичний підручний інструмент вибивання боргів. Вони діють максимально нахабно, аморально та цинічно. Ваше життя і здоров’я нічого не важить, для них важливі лише гроші.

Це при тому, що стаття 32 Конституції України забороняє втручання в особисте життя людини. Не допускається також збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Але це теорія, практика інша. Десятиліттями колектори в Україні працювали поза законом. Бо навіть такого терміну в законодавстві не існувало. Вони офіційно були оформлені як компанії з надання факторингових послуг. А якщо немає жодного регулювання, можна робити що завгодно без ризику бути притягнутим до відповідальності.

Сьогодні в Україні діє більше 200-т колекторських компаній і в 2020 році Нацбанк отримав на них 2 тис. скарг. Хоча порушення Конституції, Кримінального та Цивільного кодексів просто кричущі, колектори завжди виходять сухими з води. Лише в одиничних випадках вони несуть заслужене покарання.

На щастя, минулого місяця парламент ухвалив закон щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості. Він вперше визначив що таке колекторська компанія та зобов’язав їх дотримуватись вимог етичної поведінки. Наприклад, тепер заборонено:

- телефонувати з 20:00 до 9:00, а також у вихідні та свята;

- використовувати функцію автоматичного дозвону більше 30 хвилин на добу;

- взаємодіяти із споживачем, його близькими більше двох разів на добу;

- погрожувати або шантажувати людину;

- приховувати свою контактну інформацію;

- вводити в оману щодо наслідків невиконання зобов'язань або щодо розміру заборгованості;

- вчиняти дії, що завдають шкоду репутації людини;

- здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність людини;

- проводити особисті зустрічі без попереднього погодження;

- повідомляти третіх осіб про заборгованість.

У разі порушення цих правил, колекторів оштрафують на суму до 102 тис. грн.

Установа, яка надала кредит, зобов’язана повідомити боржника про залучення колекторів. А співпрацювати кредитор може лише з тими компаніями, які включені до спеціального реєстру (його повинні створити протягом трьох місяців). Закон також наділив Нацбанк повноваженнями здійснювати нагляд за дотриманням колекторами законодавства про захист прав споживачів.

Закон ще зовсім свіжий і має пройти певний час поки він запрацює на повну силу. І цей час колектори використають на повну, щоб і далі тероризувати своїх жертв.

Чи можна від цього вберегтися?

Перша найпростіша порада – не брати кредити в сумнівних установах. Але вона не завжди працює, бо ваш телефон як контактний без вашого ж відома можуть вказати інші люди. І тоді, будучи зовсім непричетним до кредиту, доведеться мати справу з колекторами.

Якщо так сталося, то варто дізнатися назву колекторської компанії та подати на неї скаргу до НБУ. А якщо це не допомагає – звернутися до Омбудсмена для захисту своїх конституційних прав.

Погрози з боку колекторів телефоном слід обов’язково записувати і з цими доказами звертатися до правоохоронців. Також детальні юридичні консультації можна отримати в центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

І найголовніше – залишайтеся завжди емоційно спокійними та врівноваженими. Паніка та страх – це саме те, на що розраховують колектори і що вони постійно культивують. Протиставити їм можна лише впевненість у власній правоті та рішучість захищати свої права.

Сподіваюсь, нове законодавство послабить колекторський терор і виведе ринок цих послуг зі стану цілковитого дикунства в цивілізовані правові межі. Але переконана, що цього замало. Адже досі не ясно, хто регулюватиме роботу недобросовісних кредиторів?

Прозора банківська система і цивілізовані методі роботи з боржниками - ось що має забезпечити держава!

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