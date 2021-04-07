Австрійська газета назвала війну на Донбасі "громадянською": у посольстві обурилися

Посол України в Австрії Олександр Щерба обурився тим, що австрійська газета Der Standard назвала війну на Донбасі "громадянською".

У себе в Twitter він відреагував на матеріал під назвою "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна".

"Українська земля. Російські прапори, солдати і зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для Der Standard", – написав Щерба.

Стаття в газеті Der Standard. Olexander Scherba в Twitter

В іншому твіті посол поцікавився в австрійського видання, чи надасть воно можливість для "чесної дискусії" щодо російсько-українського збройного конфлікту, яке назвали "громадянською війною".

"Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що вступ України до військового союзу НАТО є "єдиним способом закінчити громадянську війну на Донбасі". Перед цим він поговорив по телефону з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом", – йдеться в статті Der Standard.

Скриншот. Olexander Scherba в Twitter

Скриншот. Olexander Scherba в Twitter

Стаття в газеті Der Standard. Olexander Scherba в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, нелегітимна депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що Росія нібито не окупувала український півострів, а війна на Донбасі – "громадянська".