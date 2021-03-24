Арахамія пояснив, як відпочив на Мальдівах усього за 80$

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах, тому йому вдалося відпочити так дешево – всього зо 80$ (2215 грн) з людини за добу.

За словами Арахамії, він знайшов іноземний сайт, де пропонують тури з великими знижками. Нардеп був на відпочинку з дружиною і трьома дітьми, розповів він в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

"320 доларів (на день) коштувала моя вілла, в якій було три приставних ліжка, я з дружиною і троє дітей", – сказав він.

Давид Арахамія на Мальдівах. Андрій Смолій у Facebook

Арахамія запропонував ведучій довести свої слова і знайти для неї такий самий бюджетний тур. За його словами, на сайті є пропозиції по 60 і навіть по 40$ з людини.

"Якщо я... на тому самому сайті, де замовляв, вам знайду тур, все, що різниця вища за 80 доларів – я особисто зі своєї кишені доплачу", – сказав парламентарій.

Він підкреслив, що вміє шукати вигідні варіанти для подорожей.

"Я айтішник... Свого часу більш ніж сто країн об'їхав", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Давид Арахамія заявив, що відпочив на Мальдівах усього за 80 доларів з людини за добу. За інформацією в мережі, він проживав в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives, де ціна за ніч стартує від 14 тисяч гривень.