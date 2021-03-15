Три найкращі дружини за знаком зодіаку

З представницями знаків зодіаку Рак, Овен і Лев побудувати міцні взаємини буде набагато простіше, ніж з іншими.

Якщо хочеться не тільки любові, але й підтримки, партнера, споріднену душу поруч, то варто звернути увагу на представниць сузір'їв, зазначених нижче. Які жінки краще підходять для стосунків на все життя, розповіла для сайту Her Way астрологиня Лорена Томас.

Рак

Ця жінка – королева. Представниці цього сузір'я дуже емоційні й легко вражаються. Вони готові любити вас беззастережно і показувати це за кожного зручного випадку. Жінки-Раки зроблять будинок затишним, а сім'ю – щасливою. Вони найкращі мами. Для Раків близькі – на першому місці. Але іноді народжені під цим знаком зодіаку можуть влаштовувати скандали й провокувати сварки через сильну емоційність.

Овен

Ці жінки дуже успішні, оскільки готові буквально на все, щоб досягти своєї мети. Овни підприємливі та пристрасні, не бояться висловлювати свою думку і постояти за себе або когось ще. Вони справжні альфа, і чоловіки, які готові провести з Овнами свої життя з цими сильним особистостями, повинні підтримувати їхній внутрішній вогонь. Жінка-Овен завжди буде поруч, щоб підтримати і допомогти. Представниці цього знаку зодіаку веселі, але суворі. Ці люблячі матері виростять з дитини переможця і лідера.

Лев

Вона звикла до боротьби і без неї не уявляє свого життя. Але якщо вдасться домогтися її уваги, то вона впустить вас у своє серце і поділиться теплом. Жінка-Лев завжди вірна і ніколи не підведе. Але їй потрібна така ж рішуча і сильна людина. Вона ніколи не закохається у звичайного чоловіка. Лев завжди ставить сім'ю понад усе, подарує свою безкорисливу і безумовну любов.

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