Медовий місяць не триває вічно, і це нормально. Але іноді сексуальне життя пари тьмяніє настільки, що практично сходить нанівець. Чому так відбувається і що з цим робити?

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Вы в другой идентичности

У каждого из нас есть масса идентичностей: "профессионал своего дела", "заботливый родитель", "внимательный сын/дочь своих родителей", "верный друг" и т.п. Ну и конечно же – "сексуальный мужчина"/"сексуальная женщина", а если говорить про пару – "любовники".

Все пары время от времени выходят из идентичности "любовники". Например, когда обсуждают забившийся сток или прививку ребенка. Но некоторые забывают туда вернуться. И тогда постель превращается в место для просмотра сериалов, а поцелуи становятся дежурным или вовсе в лоб.

Очень важно возвращать себе сексуальную идентичность. Буквально – делать то, что помогает вспомнить о своей сексуальности и привлекательности. Женщине, к примеру, заниматься танцами, носить красивое белье, женственную одежду. Мужчине – ходить в спортзал, пользоваться хорошим парфюмом. Вместе – ходить на свидания, менять привычную обстановку, пробовать новое.

Партнер не вызывает желания

Бывает, что желание есть, но безотносительно к партнеру. Это может быть по ряду причин: его непривлекательный внешний вид, постоянные конфликты, психологические барьеры, перебирание несвойственных ролей (например: "бой-баба", "мужчина-домохозяйка"). Мужчины чаще всего утрачивают интерес, когда партнерша перестает за собой ухаживать, полнеет, начинает выглядеть неопрятно. Женщины – когда имеют не высказанные или не отпущенные обиды на партнера.

Если снижение желания продиктовано психологическими аспектами (вы все время ссоритесь, не можете простить партнера, утратили к нему доверие или уважение) – необходимо начать с коммуникации. Обратитесь к психологу, посетите парную консультацию. Проработайте обиды в личной терапии. Почитайте специализированную литературу на тему взаимоотношений. Можете начать с классики – "Мужчины с Марса, женщины с Венеры". Главное – признайте желание перемен и будьте готовы что-то для этого делать.

Если причина во внешности партнера, здесь важно учитывать: готов ли он адекватно выслушать ваши пожелания? Или Вы могли бы заручиться поддержкой кого-то из его близких? А может лучший способ подтолкнуть его к смене имиджа – вдохновить своим хорошим отношением?

Подводит физиология

Не нужно сбрасывать со счетов физиологию. Возрастные изменения, гормональные перестройки, прием лекарственных препаратов, стресс, алкоголь – всё это может снижать либидо. Поэтому иногда партнера "не заводит" не потому, что не так сделал массаж или не вовремя упомянул о коммунальных платежах, а потому что, скажем, упал уровень тестостерона.

Если секса стало мало из-за физиологии одного в паре, очень важны понимание и деликатность другого. Не допустимы жалось, активное рвение "вылечить" и уж конечно – упреки или насмешки. Консультация врача, адекватная физическая нагрузка, полноценное питание, здоровый образ жизни – то, что поспособствует либидо. Те же случаи, когда темперамент партнёров стал существенно отличаться, я подробно комментировала в материале "Сексуальная несовместимость: когда паре стоит задуматься".

А как вы считаете, почему со временем в паре становится меньше секса?