Названо небезпечні слова, які відлякують удачу

Успіх в житті залежить не тільки від соціального статусу, таланту і вдалого збігу обставин, а й від лексикону людини. Тому такі слова, як "не можу", "погано" та інші, які всі вимовляють у повсякденному житті, можуть "програмувати" на поразку.

Американський письменник і мотиваційний спікер Джек Кенфілд назвав список "небезпечних" виразів. Він також пояснив, чому рекомендує їх не вживати. Про це повідомляє видання Forbes.

"Не можу"

Фраза "не можу", за словами Кенфілда, найбільш шкідлива з усіх, що ви промовляєте протягом дня. Вона означає, що немає жодного шансу здійснити бажане.

"Не поспішайте називати якусь зі своїх цілей недосяжною. Вона, можливо, просто не потрібна вам на нинішньому етапі життя або, ймовірно, шлях до неї наповнений багатьма перешкодами і вимагає від вас сміливості, впертості. Але ця мета вже точно не може бути недосяжною", – порекомендував він.

"Треба" ("потрібно", "необхідно" і т. д.)

Ці слова ви вживаєте в різних обставинах. Наприклад, говорите "Потрібно купити нове пальто". Як зазначив мотиваційний спікер, вимовляючи цю фразу, ви просто обманюєте власний мозок, а він через це втрачає сили.

"Без чого вам точно не обійтися, так це без кисню, води та їжі. Все це вам дійсно потрібно, все це – потреби. Решта – це бажання", – зазначив Кенфілд.

"Погано" ("поганий", "погані" і т. д.)

Коли мова йде про повсякденне життя, сприймати все, що відбувається через чорно-білий фільтр нерозумно. Вішаючи на якісь обставина ярлик "погане", ви самі собі створюєте зайві труднощі й втрачаєте шанс з'ясувати, яку вигоду можна отримати з цього "поганого".

"Спробую" ("постараюся")

Кенфілд зазначив, що в цих словах завжди зображена ймовірність невдачі. Тому їх також слід прибрати зі свого лексикону.

"Наприклад, якщо ви скажете собі, що спробуєте протриматися на якійсь системі харчування стільки-то днів або постараєтеся прочитати книгу, то ваша підсвідомість налаштується на невдалий результат. У вас трапиться або напад обжерливості, або лінь і сонливість не дозволять подужати потрібну кількість сторінок", – підсумував мотиваційний спікер.

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