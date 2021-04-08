Сьогодні кожен сам вирішує, кого любити і до якої статі себе відносити. І все ж камінг-аут (від англ. "Coming out "- розкриття, вихід) вимагає чималої хоробрості. Як же заявити про свою орієнтацію і при цьому уникнути неприємних наслідків?

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Выбрать комфортный способ

Каминг-аут может быть широким, локальным, постепенным. Какой выбрать – зависит от вашей психологической организации, жизненных обстоятельств и общей готовности раскрыться.

При широком каминг-ауте человек сообщает о своей ориентации всем и сразу. Знаменитости так делают со страниц газет и журналов, во время интервью или прямых эфиров. Например, Джоди Фостер раскрылась во время церемонии "Золотой глобус". А Том Форд – через популярный глянец. Менее публичные люди могут запостить новость в соцсетях или специально собрать близких. Такой вариант радикальный и требует определенной психологической подготовки.

Локальный каминг-аут – это раскрытие, но не для всех. Например, для друзей и членов семьи, но не для работодателей (предположим, те выстраивают определенный корпоративный имидж). Или для сотрудников и приятелей-сверстников, но не для консервативных родителей. Когда человек заранее знает, что кто-то из окружения точно его не поймет, он и не раскачивает лодку. Этот вариант комфортный, но может не принести ожидаемого результата, так как человек все равно продолжает скрываться.

Постепенный каминг-аут предполагает раскрытие разным людям в разное время. Сначала – самым родным, потом – близкому кругу, а затем и всем остальным. Хотя, здесь нет определенной очередности и четких временных рамок. Главное правило – нет давлению на себя.

Позаботиться о безопасности

Важно осознавать риски, связанные с каминг-аутом. И быть к ним готовым. Окружающие могут отреигировать по-разному, иногда достаточно жестко. Но ваша безопасность – это ваша ответственность. Поэтому прежде, чем открываться, подготовьтесь: психологически, финансово, информационно.

Если чувствуете, что резкая реакция близких может вас травмировать, прежде посетите психолога. Он поможет снизить градус важности их мнения, найти внутреннюю опору, быть готовым к любым поворотам. И не разрушиться, если кто-то так и не сможет принять ваш выбор.

Допустите вариант финансового давления со стороны тех, от кого вы в данный момент зависите: роботодателя, родителей. Продумайте, как вы будете действовать в таком случае? Как могли бы подготовиться к этому заранее?

Будьте внимательны к своему информационному полю. Давно известно, что постить в соцсети можно только то, что вы готовы сообщить всем и каждому, что не страшно дать в руки вашему самому большому недоброжелателю. И что потом нельзя будет бесследно удалить. Поэтому если вы не готовы сделать широкий каминг-аут – не торопитесь откровенничать в соцсетях.

Дать время окружению

Отнеситесь с пониманием к тому, что люди в большинстве своем сложно адаптируются к новому. Не удивляйтесь, если после вашей новости, у них изменится настроение, поведение. Некоторые из них могут проходить через 5 стадий эмоционального реагирования: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Поэтому проявите терпение.

То же касается привычек, ритуалов, речевых клише. Людям нужно перестроиться. Поэтому будьте готовы, что первое время вас могут продолжать поздравлять с гендерными праздниками или, скажем, называть не в том роде (если ваш каминг-аут касался гендерной идентичности). Не воспринимайте это как демонстрацию непринятия. Просто исправьте того, кто ошибся, и дайте ему немного времени.

Если же стадия отрицания затянулась, а постоянные "ошибки" выглядят вовсе не случайными, тогда решать вам: насколько целесообразно общаться с человеком, который вас не принимает.

Жить полной жизнью

Когда человек решается на каминг-аут, его мысли, как правило, – только об этом. Стоит ли говорить, какое внутреннее напряжение он испытывает и какое значение придает тому, как все пройдет. Чтобы снизить тревожность, важно распределить внимание между всеми жизненными сферами. Конечно, взаимоотношения важны. Но ведь есть еще здоровье, работа, хобби, духовная жизнь.

Когда ко мне приходят клиенты, планирующие сделать каминг-аут, их изначальный запрос звучит примерно так: "хочу, чтобы люди нормально восприняли мою идентичность". Но потом мы выходим на тотальное неприятие себя, чувство вины, страх отвержения… И становится понятно, что первоочередная задача – это проработка травм и решение внутренних конфликтов, а не забота о том, как и что воспримут окружающие. Реакция окружающих – это про них. А вот ваше самоощущение – это про вас. И именно вы в силах сделать его гармоничным.