З 1 квітня: жартівливі привітання, смс, розіграші, листівки та приколи
У четвер, 1 квітня, в світі відзначається День сміху, або День дурня. У це свято заведено влаштовувати розіграші та жартувати одне з одного.
Оригінальні привітання, жарти, смс та листівки до 1 квітня – далі в добірці OBOZREVATEL.
Жартівливі привітання і смс до 1 квітня
З Днем сміху вітаю,
Не сумувати бажаю,
Хвилиною сміху кожному
Бажаю життя продовжити.
Нехай звучать сьогодні
Жарти й анекдоти,
Бажаю вам реготати
До сліз і до гикавки.
Бажаю, щоб День сміху
Позитив дарував,
Щоб один над одним
Кожен жартував.
***
Доїхала нормально, цілую. Твій дах.
***
Шановний клієнте! Ваше замовлення "Батіг, наручники та шкіряні стринги" кур'єр сьогодні доставив до вашої квартири, але, оскільки вас не було, замовлення передали сусідам. Дякуємо за купівлю.
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Шановний абоненте! З вашого рахунку знято 200 гривень за зарядку телефону в нічний час. З повагою, ваш ЖЕК.
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Всі знають, що сміх наше життя продовжує,
Він навіть недуги часом зцілює,
Так смійтеся ж частіше, смійтеся гучно,
Нехай кожен сьогодні від серця регоче!
***
Вітаю! Виявляється, за даними психіатрів, кожна восьма людина на планеті – психічно неврівноважена! Семи подругам я вже зателефонувала, у них все нормально. Залишилася тільки ти... Я переживаю!
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Добридень! У зв'язку з вашою пристрастю до довгих розмов телефоном з першого числа ви переводитеся на новий тарифний план "Балабол". З повагою, ваш мобільний оператор.
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З Днем сміху. Будь ні м'ясо, ні риба, ні олень, ні тюлень, а крутою, енергійною й позитивною людиною. Бажаю, щоб від сьогоднішніх приколів накачався прес і щоб усе твоє життя було сповненим веселощів і гумору!
Розіграші до 1 квітня
Налити в пляшку від "кока-коли" соєвий соус і запропонувати попити друзям (головне – уточнити, чи немає в них алергії на сою).
Замість кремової начинки додати до печива зубну пасту і запропонувати тим, кого хочете розіграти.
До упаковки з-під котячого або собачого корму насипати пластівців і на очах у здивованих друзів "уплітати" ласощі.
Взяти на деякий час у когось тварину – кота, хом'яка, собаку, привести додому і повідомити, що він тепер буде тут жити.
Купити "їстівних" комах (тарганів, черв'яків) та заховати в улюблену страву "жертви" розіграшу.
Листівки та картинки до 1 квітня
Відео до Дня сміху
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як з'явилася традиція розігрувати 1 квітня, а також як відзначають День сміху в різних країнах. За однією з версій, свято тісно пов'язане зі звичаєм проводів зими.
За матеріалами: pozdravok.ru, greets.ru.