Вербна неділя 2021 року: дата, традиції та заборони свята

Вербна неділя, або Вхід Господній в Єрусалим, 2021 року відзначається 25 квітня. Це одне з двунадесятих, головних у православ'ї, свят, яке присвячено спогаду урочистого в'їзду Ісуса Христа до Єрусалиму.

Щорічно Вербна неділя випадає на різні дати, оскільки залежить від дати Великодня і святкується в шосту неділю Великого посту, рівно за тиждень до Світлого Воскресіння Христового. Про головні традиції, прикмети і заборонах цього дня розповідає OBOZREVATEL.

Історія Вербної неділі

У Вербну неділю християни згадують урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим, описаний у всіх чотирьох Євангеліях. Це сталося після того, як Спаситель воскресив праведного Лазаря і новина про диво уславилася багатьма містами.

Як зазначено в Біблії, Господь в'їжджав у місто верхи на ослі. Народ, зустрічаючи Ісуса, обсипав Його шлях квітами, пальмовими гілками й покладав на дорогу одяг – так зустрічали тільки царів. Однак Спаситель йшов до Єрусалиму не для земної влади, а на мученицьку смерть для спокути людських гріхів.

У Вербну неділю християни згадують урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим пресслужба Православної церкви України

Традиції у Вербну неділю: що потрібно зробити

За кілька днів до свята віряни зрізають гілочки верби і ставлять у воду, щоб вони розпустилися. Ними замінили пальмове віття в країнах, де це дерево не росте. Так, верба першою з дерев розпускається ранньою весною і, крім того, є символом оновлення, чеснот і нового життя.

Святкування починається напередодні, увечері в суботу. У храмах служать всеношну, а потім утреню, на якій читається особлива молитва і освячуються гілочки верби.

Прийнято зберігати освячену вербу, прикрашаючи нею ікони, цілий рік УНІАН

У православних християн прийнято зберігати освячену вербу, прикрашаючи нею ікони, цілий рік – до наступної Вербної неділі. За повір'ям, вона захищає оселю від негараздів і дарує здоров'я її господарям.

У деяких регіонах зберігся старовинний звичай висаджувати частину гілочок верби на городі або в полі відразу після освячення, "щоб росла Богові на славу, а людям на вжиток".

Також існує традиція злегка бити одне одного освяченою вербою зі словами: "Не я б'ю, верба б'є!". Вважається, що такий ритуал дарує здоров'я і добробут. Окрім того, для оздоровлення прийнято з'їдати дев'ять вербових бруньок.

У Вербну неділю бажано приділити час духовному, готуючись до Страсного тижня.

У Вербну неділю бажано приділити час духовному, готуючись до Страсного тижня УНІАН

Що не можна робити у Вербну неділю

Сваритися, лаятися, злитися.

Відмовляти в проханнях.

Фізично працювати, виконувати хатню роботу: прибирати, шити, готувати.

Віддаватися гучним розвагам, відвідувати розважальні заклади, вживати алкоголь.

Їсти м'ясо, яйця, молоко – триває Великий піст. 25 квітня дозволено рибу, а також невелику кількість вина.

Прикмети на Вербну неділю

Гарна погода – до врожаю фруктів.

Вітряно – літо буде прохолодним.

Раптово вдарив мороз – до неврожаю пшениці.

Посадити або пересадити кімнатну квітку на Вербну неділю – до добробуту. Якщо буде добре рости – до прибутку, зів'яне – до збитків.

Дівчині, яка хоче швидше вийти заміж, до світанку потрібно наламати гілок молодої верби, покласти біля ліжка та протягом дня думати про кохану людину.

З вербою пов'язано багато прикмет Pixabay

Щоб справа вдалася, потрібно з'їсти кілька бруньок верби, освяченої у Вербну неділю.

Щоб позбутися нерішучості, скутості та страхів, потрібно на Вербну неділю, прийшовши з церкви, вбити в стіну кілочок з освяченої гілки верби.

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