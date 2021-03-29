Олексій Теплий: головні традиції та заборони свята

У вівторок, 30 березня, православна церква в Україні вшановує пам'ять преподобного Олексія, людини Божої – християнського святого, аскета, який жив у 5 столітті.

У народі свято відоме під назвою Олексій Теплий. Так, здавна вважалося, що цього дня приходить справжнє весняне тепло. Про головні традиції, прикмети і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ким був святий Олексій

Як сказано в житії преподобного Олексія, святий народився в знатній сім'ї в Римі. Батьки Олексія, сенатор Евфіміан і його дружина Аглаїда, були благочестивими християнами, які допомагали бідним і знедоленим.

Вони підібрали для свого сина наречену зі знатної родини, але одразу ж після заручин Олексій віддав своїй нареченій обручку та залишив рідну домівку, відпливши на Схід. Прибувши до Едеси (зараз Туреччина), святий роздав залишки свого майна.

Преподобний Олексій народився в знатній сім'ї в Римі azbyka.ru

Наступні 17 років він жив милостинею, вдягаючись у лахміття та харчуючись лише хлібом і водою. Усі ночі Олексій проводив у бдінні й молитві. Слава про святість подвижника поширилася по всій Сирії, і, збентежений загальною пошаною, Олексій залишив Едесу та повернувся до Риму.

За роки, що минули, святий настільки змінився зовні, що батьки не впізнали його, однак дозволили жити в їхньому будинку. Ще через 17 років преподобний Олексій помер. Тільки тоді й близькі, й жителі міста дізналися про його подвижництво.

Олексій Теплий: традиції

Наприкінці березня господарі зазвичай починали готуватися до сезону польових робіт, перевіряли інвентар та посадковий матеріал.

Якщо до 30 березня вже сходив сніг, пасічники виносили вулики і молилися святому Олексію про захист бджіл та врожай меду.

На Олексія Теплого люди збирали березові бруньки: вважалося, що цього дня вони наділені особливою цілющою силою.

Діти пускали річкою паперові кораблики – такий ритуал віщував благополуччя в домі.

30 березня збирали талу воду і вмивалися нею – для збереження краси та молодості.

На ліщині з'явилися сережки – весна остаточно наступила Pixabay

Прикмети 30 березня

Гарна погода – урожай буде багатим.

На ліщині з'явилися сережки – весна прийшла остаточно.

Багато талої води – до врожайного року та достатку сіна.

На Олексія Теплого люди збирали бруньки берези: вважалося, що цього дня вони наділені особливою цілющою силою Pixabay

Що не можна робити на Олексія Теплого

Працювати – прибирати, прати, шити, готувати було не заведено.

Давати гроші або хліб у борг, якщо в оселі є немовля – згідно з повір'ям, разом із ними можна віддати щасливу долю дитини.

Планувати дорогу – погана прикмета, особливо якщо свято випадає на понеділок.

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