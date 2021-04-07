Коли Великдень 2021 в Україні: дата свята

Анна Паскевич Свята 09:33, 7.04.2021

Великдень у православних і греко-католиків в Україні 2021 року випадає на 2 травня. У нашій країні Світле Христове Воскресіння є державним святом і вихідним днем, тому наступний після нього день, понеділок 3 травня, також буде неробочим.

Великдень – найбільше і найсвітліше християнське свято, яке присвячено радості воскресіння Спасителя Ісуса Христа, розп'ятого на хресті за гріхи людей.

Вона знаменує собою перехід людини від смерті до життя, звільнення від тягаря гріха і перехід від рабства зла до свободи любові й добра. В Україні в Світле Воскресіння Христове прийнято відвідувати святкову службу в церкві, де освячують обрядові страви: паски та яйця-крашанки.

Дата свята не є фіксованою і змінюється з року в рік. Найпростіший спосіб дізнатися її – скористатися пасхалією – календарем, де дати Пасхи вказано на багато років вперед.

Православна церква, зазвичай, використовує александрійську пасхалію, а католицька – григоріанську.

Великдень 2021 року в православних доводиться на 2 травня
Pixabay

До слова, католицький Великдень 2021 року відзначається 4 квітня. Так, різниця між нею і православною Пасхою становитиме майже місяць, хоча іноді вона сягає й півтора місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо продукти, які борються зі старінням шкіри.

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