День ангела Кирила: як привітати з іменинами
У середу, 31 березня, чоловіки на ім'я Кирило відзначають свій день ангела. Так, цієї дати православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського – одного з Отців Церкви, який жив у 4 столітті.
Кирило – ім'я грецького походження, яке в перекладі означає "пан" або "владика". OBOZREVATEL до свята публікує яскраві привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки та відео з побажаннями.
Вірші, смс і проза в день ангела Кирила
З днем ангела, Кирило, тебе вітаємо,
Від щирого серця удачі бажаємо,
Нехай буде світлою твоя доля,
Нехай щастить у всьому, завжди.
Будь здоровий, ніколи не хворій,
Оптимістом будь, про минуле не жалій,
Нехай солодким буде твоє життя,
Нехай повною чашею буде оселя завжди.
***
Прими мои поздравления, Кирилл,
Пускай везде, где бы ты не был,
Тебе сопутствует успех,
И будь всегда, счастливей всех.
***
Зі святом тебе, Кирило,
Бажаю нескінченних сил,
Щоб гори всі міг підкорити,
У мирі та злагоді жити.
Нехай фінансовий достаток
Стабільність дасть тобі, порядок.
Гідним будь великих перемог,
Нехай тебе оберігає Бог!
***
Кирилл, в именины твои пожелаю
Добра и здоровья, хорошей судьбы.
Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,
Чтобы о проблемах навеки забыть!
***
С днем ангела, Кирилл! Пусть в жизни удается все и всегда, желаю не грустить и никогда не отчаиваться, пусть будет твой путь счастливым и добрым, а душа – открытой и свободной.
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Доброго і чудового Кирила вітаю з днем ангела. Бажаю щасливого і радісного життя, гарного настрою, великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я та любові.
Картинки та листівки в день ангела Кирила
Відео до дня ангела Кирила
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.