Чи є піст на Благовіщення: що дозволено вірянам і чи можна працювати

У вівторок, 7 квітня, православні в Україні та інших країнах світу відзначають Благовіщення. Це одне з найважливіших церковних свят, яке присвячене спогаду про отримання Дівою Марією від архангела Гавриїла благої вісті про майбутнє народження в неї Ісуса Христа.

2021 року Благовіщення випадає на Великий піст, проте на честь великого свята обмеження для вірян дещо послаблюються. Зокрема, до вживання дозволено рибу. Цей продукт дозволяється всього двічі протягом посту: крім Благовіщення, також – у Вербну неділю (у Лазареву суботу можна їсти ікру).

Також у межах посту 7 квітня дозволено варену і тушковану їжу з олією. М'ясо, яйця, молоко залишаються під забороною.

Такі церковні правила діють практично щорічно, за умови, що свято випадає на Великий піст. Виняток становлять ті випадки, коли Благовіщення випадає на Страсний тиждень – тоді вживання риби забороняється.

2021 року Благовіщення випадає на Великий піст, проте на честь свята до вживання дозволено рибу Pixabay

У Благовіщення церква закликає вірян відвідати службу в храмі та помолитися. Напередодні служиться всеношна, яке починається з Великого повечір'я. А після Божественної літургії 7 квітня священики випускають у небо білих голубів – символічне нагадування про Благу вість і свободу, дану Богом кожному Його творінню.

Як відомо, на Благовіщення не прийнято займатися важкою фізичною працею, а також хатньою роботою. Замість цього церква рекомендує приділити час молитві і добрим справам.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні традиції Благовіщення. Для християн це велике свято символізує втілення Бога у світі людей.