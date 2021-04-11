Берещення: у чому суть свята, традиції та прикмети

У неділю, 11 квітня, відзначається Берещення – народне свято, присвячене вшануванню берези і традиції збирати березовий сік.

Береза здавна вважалася в наших прещурів деревом життя, світла та здоров'я, а її соком намагалася запастися кожна родина. Про головні традиції і прикмети свята розповідає OBOZREVATEL.

За старим стилем Берещення відзначали 29 березня. Цього дня наші пращури вшановували березу, яка вважалася особливим деревом, що символізує життя і здоров'я, на честь неї названо місяць в українській мові – березень.

У берези люди просили допомоги і підтримки, вважалося, що, якщо їй сподобатися, – вона обов'язково подарує щастя та везіння. Однак не можна було занадто часто звертатися до неї: згідно з повір'ям, інакше вона може образитися і "заплутати" життя.

З приходом християнства шанування берези отримало нове обгрунтування. Згідно з легендою, саме під цим деревом Пресвята Богородиця і немовля Ісус ховалися від негоди.

Також вірили, що береза здатна позбавити від деспотизму і норовитості. Її часто використовували для вигнання злих духів з людини.

На Берещення наші пращури виходили в гай слухати берези, щоб визначити, чи почався рух соку.

Березовим соком запасалася кожна сім'я. З нього варили збитень, додаючи мед і приправи. Свіжий сік пили при хворобах, вважаючи, що він чистить кров і лікує шлунок від всяких недуг.

Також запасалися березовими бруньками і гілками. Нирки цілий рік заварювали у вигляді цілющого чаю, а гілочками очищали оселю і тіло від негативної енергії.

Якщо хворіла дитина, її пару разів слід було хльоснути березовим прутиком для одужання.

Вагітні ходили до берези просити про легкі пологи, щастя і здоров'я для майбутньої дитини.

11 квітня берези наділені цілющою силою і здатні зцілювати від недуг.

Грім до світанку – до холодів.

Перисті хмари йдуть із заходу, а горизонт чистий – до негоди.

З берези рясно йде сік – літо буде непогожим.

11 квітня нечиста сила п'є сік людський, тому варто бути особливо обережним, великий шанс захворіти.

Лебеді прилетіли – до встановлення тепла.

Їсти м'ясо, рибу, яйця, молоко – триває Великий піст. 11 квітня вірянам дозволено варену і тушковану їжу з рослинним маслом, а також трохи вина.

Злитися і лаятися, засуджувати будь-кого – згідно з повір'ям, інакше можна накликати неприємності.

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