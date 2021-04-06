7 квітня: що не можна робити в Благовіщення, прикмети й іменинник

7 квітня православні віряни відзначають свято Благовіщення. У народі цей день відомий під назвою Бабине свято. Іменини відзначає В'ячеслав.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 7 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Благовіщення

Святе Письмо говорить, що в саме в цей день до Марії (Божої Матері) від архангела Гавриїла прийшла блага вість про її вагітність, зачаття сина – Ісуса Христа. З давніх-давен це свято було однією з найважливіших і улюбленіших подій. Із самого ранку люди збиралися до церкви, ставили свічки за добробут, подавали милостиню. Бездітні подружжя молилися Пресвятої Богородиці про дарування дитини.

Саме в цей день до Марії від архангела Гавриїла прийшла блага вість про її вагітність Уніан

Якщо ж Благовіщення збігається з Великоднем, то православні відзначають подвійне свято, яке називається Киріопасхою. Правда, трапляється таке рідко: остання Киріопасха була в 1991 році, а наступна буде тільки у 2075-му.

У це свято існує також традиція готувати кулеб'яку – особливий пиріг із рибою або капустою, який можна їсти під час посту.

Бабине свято

Бабине свято ознаменує третю зустріч весни. Перша була на Стрітення, а друга – на Сороки.

Це свято також вважається пташиним. У цей день заведено викуповувати у ловців пташок і випускати їх на волю. Найчастіше це були голуби. Говорили, що птах стане клопотати перед Богом за того, хто його звільнив.

На Бабине свято заведено випускати птахів на волю Pixabay

Народні прикмети 7 квітня

Дощ у цей день віщує хороший врожай жита.

А ось якщо вдарить гроза 7 квітня – буде багато горіхів.

Безхмарне небо обіцяє дощову літню пору.

Сирість на вулиці – до рясного урожаю грибів.

Що не можна робити 7 квітня

У Благовіщення не варто позичати гроші й нічого нікому віддавати.

Також у цей день не можна братися за роботу.

Не варто й запалювати вдома свічки.

Не треба також надягати новий одяг, оскільки він обов'язково зіпсується.

OBOZREVATEL раніше публікував календар церковних свят на квітень 2021.