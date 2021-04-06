7 квітня: що не можна робити в Благовіщення, прикмети й іменинник

7 квітня православні віряни відзначають свято Благовіщення. У народі цей день відомий під назвою Бабине свято. Іменини відзначає В'ячеслав.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 7 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Святе Письмо говорить, що в саме в цей день до Марії (Божої Матері) від архангела Гавриїла прийшла блага вість про її вагітність, зачаття сина – Ісуса Христа. З давніх-давен це свято було однією з найважливіших і улюбленіших подій. Із самого ранку люди збиралися до церкви, ставили свічки за добробут, подавали милостиню. Бездітні подружжя молилися Пресвятої Богородиці про дарування дитини.

Якщо ж Благовіщення збігається з Великоднем, то православні відзначають подвійне свято, яке називається Киріопасхою. Правда, трапляється таке рідко: остання Киріопасха була в 1991 році, а наступна буде тільки у 2075-му.

У це свято існує також традиція готувати кулеб'яку – особливий пиріг із рибою або капустою, який можна їсти під час посту.

Бабине свято

Бабине свято ознаменує третю зустріч весни. Перша була на Стрітення, а друга – на Сороки.

Це свято також вважається пташиним. У цей день заведено викуповувати у ловців пташок і випускати їх на волю. Найчастіше це були голуби. Говорили, що птах стане клопотати перед Богом за того, хто його звільнив.

Дощ у цей день віщує хороший врожай жита.

А ось якщо вдарить гроза 7 квітня – буде багато горіхів.

Безхмарне небо обіцяє дощову літню пору.

Сирість на вулиці – до рясного урожаю грибів.

У Благовіщення не варто позичати гроші й нічого нікому віддавати.

Також у цей день не можна братися за роботу.

Не варто й запалювати вдома свічки.

Не треба також надягати новий одяг, оскільки він обов'язково зіпсується.

OBOZREVATEL раніше публікував календар церковних свят на квітень 2021.