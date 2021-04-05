6 квітня: свята, прикмети й іменинники

6 квітня церква відзначає передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці, в народі цей день відомий як свято Артемон – дери полоз.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 6 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини відзначають 6 квітня Артемій, Володимир, Мартін, Петро, Степан, Яків.

Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці

Передсвято – день перед великим православним святом, у богослужіння якого вже входять молитви, присвячені надхожій святковій події. Так, свято Благовіщення Пресвятої Богородиці має один день передсвята і один день післясвята.

Пересвята і післясвята відкладаються, якщо Благовіщення випадає на Страсну або Світлу седмицю.

6 квітня віряни відзначають передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці Pixabay

Напередодні свята всі православні їдуть на вечерю. У церквах цього дня заведено освячувати насіння для посадки.

Артемон – дери полоз

У цей день православна церква вшановує пам'ять святителя Артемія (Артемона), єпископа Солунського. Він жив і проповідував на зорі християнства – в І-ІІ століттях. За старим календарем, у цей день ще був сніг, який за ніч підмерзав. Ті селяни, які не встигли змінити сани на віз, ризикували обдерти полози.

Також день 6 квітня пов'язаний із незвичайними обрядами. Було заведено палити у дворі і обходити хати колами, щоб вигнати нечисту силу. Також вогонь розводили уздовж доріг, щоб вказати подорожнім дорогу до церкви.

У цей день православна церква вшановує пам'ять святителя Артемія Солунського Pixabay

А ввечері починали готуватися до великого свята – Благовіщення. Оскільки на Благовіщення будь-яка робота вважалася гріхом, намагалися переробити всі невідкладні справи до обіду.

Народні прикмети 6 квітня

Якщо ніч 6 квітня тепла – то весна буде така ж.

Якщо в цей день випала роса – буде гарне просо.

Якщо піде сніг – гречка вродить, а вдарить мороз – то виростуть і просо, і овес.

Дощ 6 квітня обіцяє хороший врожай і густу траву для худоби.

Що не можна робити 6 квітня

Після обіду не можна фізично працювати.

6 квітня заборонено думати про погане і бажати комусь зла.

Також не варто сваритися, ображати інших і лихословити.

OBOZREVATEL раніше публікував календар церковних свят на квітень 2021.