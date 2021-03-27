28 березня: прикмети на Олександрів день та іменинники

28 березня святкується Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських, також православні вшановують пам'ять мученика Никандра Єгиптянина, в народі – Олександрів день.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 28 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини відзначають Олександр, Олексій, Михайло, Тимофій.

У 2-й тиждень Великого посту святкується Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських, що почивають у Ближніх і Дальніх печерах. Канон, який увійшов в службу цього свята, складений ієромонахом Мелетієм Сирігом в другій половині XVII століття.

Святий мученик Никандр жив в 3 столітті й постраждав в Єгипті за часів імператора Діоклетіана, який був відомий своїми жорстокими гоніннями на християн. Коли Никандр намагався поховати кинутих на поталу звірам убитих вірян, його помітив язичник і доніс Діоклетіану. Никандра відразу схопили та піддали тортурам, але він не зрікся Христа і витерпів всі страждання.

Православні віряни в цю дату вшановують пам'ять святого Олександра Сидського і двох мучеників Александрів з Кесарії. Тому народне свято отримав свою назву на їхню честь.

У цей день шанували ліс, дякували йому за дари та вибачалися за втручання. Кожен читав спеціальне замовляння, щоб не загубитися в лісовій гущавині. Також було заведено звертатися до щезника і прохати дозволу на полювання або збирання в лісі.

Якщо чайки влаштували купання на водоймищі – будуть похмурі дні.

Цвірінькання горобців обіцяє сонячну погоду.

Якщо після танення снігу в річках залишилося мало води – буде посушливе літо і поганий урожай.

У цей день категорично заборонено ходити в ліс, щоб не накликати на себе нещастя.

Не можна також викидати сміття і перебирати речі.

Варто відмовитися в цей день і від необдуманих покупок, щоб не відвернулася удача.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.