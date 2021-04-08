Стилістка назвала трендові манікюри 2021 року
Українська стилістка Катерина Полякова розповіла, що 2021 року в трендах манікюру залишається природність – прозоре лікувальне покриття або без лаку зовсім.
Крім того, актуальними будуть мінімалістичні дизайни – трохи тоненьких смужок, по крапельці стразів і блискіток. Але є і зворотна тенденція – це буйство фарб і декору. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.
Прозоре покриття
Як в одязі, макіяжі і зачісках, головний тренд – природність, натуральна довжина і лікувальне покриття.
Насичений зелений
Мабуть, наймодніший колір сезону. Відтінки соковитої весняної зелені, зухвалий лайм і ніжна матча.
Металеві акценти
Золотий блиск у вигляді френча та інших елементів виглядає дуже актуально і піднімає настрій.
Усі різного кольору
Це можуть бути і зовсім різні кольори, і відтінки, викладені у градієнт. Використовуйте не тільки яскраві, але й нейтральні тони.
Трохи блискіток
Тренд для любителів мінімалізму – прозоре покриття і розсип блискіток або кілька стразів по контуру.
Дитячі малюнки
Смайли, ягідки, квіточки, сердечка та інші інфантильні елементи в манікюрі в цьому сезоні вкрай популярні.
Чорні деталі
Френч або тоненькі смуги по контуру на прозорому покритті. Також можна додати білий колір або золото.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стилістка Катерина Полякова розповіла, яких помилок не варто припускатися в повсякденних образах. Вона показала найпопулярніші вбрання в цьому сезоні.
Також стало відомо, які сумки будуть найбільш популярними 2021 року. Основним трендом залишається мінімалізм, чіткість форм і ліній, а також допустимі цікаві деталі і нескладний декор.
У гардеробі рано чи пізно з'являються речі, які вже вийшли з моди. Стилістка Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.