Стилістка назвала трендові манікюри 2021 року

Українська стилістка Катерина Полякова розповіла, що 2021 року в трендах манікюру залишається природність – прозоре лікувальне покриття або без лаку зовсім.

Крім того, актуальними будуть мінімалістичні дизайни – трохи тоненьких смужок, по крапельці стразів і блискіток. Але є і зворотна тенденція – це буйство фарб і декору. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.

Прозоре покриття

Як в одязі, макіяжі і зачісках, головний тренд – природність, натуральна довжина і лікувальне покриття.

Головний тренд – природність, натуральна довжина і лікувальне покриття. Instagram/Катерина Полякова

Насичений зелений

Мабуть, наймодніший колір сезону. Відтінки соковитої весняної зелені, зухвалий лайм і ніжна матча.

Відтінки соковитої весняної зелені, зухвалий лайм і ніжна матча Instagram/Катерина Полякова

Металеві акценти

Золотий блиск у вигляді френча та інших елементів виглядає дуже актуально і піднімає настрій.

Золотий блиск у вигляді френча та інших елементів виглядає дуже актуально Instagram/Катерина Полякова

Усі різного кольору

Це можуть бути і зовсім різні кольори, і відтінки, викладені у градієнт. Використовуйте не тільки яскраві, але й нейтральні тони.

Використовуйте не тільки яскраві, але й нейтральні тони Instagram/Катерина Полякова

Трохи блискіток

Тренд для любителів мінімалізму – прозоре покриття і розсип блискіток або кілька стразів по контуру.

Тренд для любителів мінімалізму Instagram/Катерина Полякова

Дитячі малюнки

Смайли, ягідки, квіточки, сердечка та інші інфантильні елементи в манікюрі в цьому сезоні вкрай популярні.

Смайли, ягідки, квіточки, сердечка та інші інфантильні елементи Instagram/Катерина Полякова

Чорні деталі

Френч або тоненькі смуги по контуру на прозорому покритті. Також можна додати білий колір або золото.

Френч або тоненькі смуги по контуру на прозорому покритті Instagram/Катерина Полякова

Як повідомляв OBOZREVATEL: