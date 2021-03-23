Названо топ-7 актуальних модних трендів весни 2021

Більшість фешн-блогерів почали втілювати у своїх аутфітах усі модні новинки, які будуть у тренді навесні 2021. У цьому сезоні як ніколи актуальні розрізи на штанях, оригінальні коміри і навіть жокейські чоботи.

Також як і раніше популярними залишаються пастельні відтінки у вбраннях, але іноді їх можна розбавити і яскравими кольорами. Про це пише Cosmopolitan (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Колорблок

Після того, як увесь світ опинився на карантині, індустрія моди вирішила повернути яскраві кольори в наше життя. Синій і червоний, зелений і рожевий, фіолетовий і жовтий – можна поєднувати одразу два улюблених відтінки.

Індустрія моди вирішила повернути яскраві кольори в наше життя instagram/emilisindlev

Розрізи на штанях

Тренд, який так спокусливо виглядає, вже увірвався у повсякденні образи блогерів. А якщо до штанів додати взуття на високих підборах і об'ємний верх, то люди, які вас оточують, точно не залишаться байдужими.

Тренд, який так спокусливо виглядає, вже увірвався у повсякденні образи блогерів instagram/annelauremais

Стьобані речі та аксесуари

Мода на стьобаний матеріал не тільки виглядає стильно, але і практично та зручно. Зовсім не важливо, чи хочеш ти сьогодні бути в більш спортивному образі або ж кокетливому і грайливому – стьобані речі підійдуть під будь-яку твою фешн-примху.

Мода на стьобаний матеріал не тільки виглядає стильно, але і практично та зручно instagram/sofiamcoelho

Жокейські чоботи

Мода все більше адаптує чоловічі речі для жіночого гардероба. На сьогоднішній день головне – не стереотипи, а самовідчуття і комфорт. І якщо в минулих сезонах ми перейняли з чоловічого гардероба об'ємні плечі і оверсайз силуети, то тепер маскулинність перейшла і на взуття.

Мода все більше адаптує чоловічі речі для жіночого гардероба instagram/weworewhat

Коміри

Такий елемент декору виглядає неймовірно стильно і жіночно. На блузках у романтичному французькому стилі, на фактурних сукнях і навіть на об'ємних шубах з еко-хутра.

Такий елемент декору виглядає неймовірно стильно і жіночно instagram/wethepeoplestyle

Усі відтінки бежевого

Яскраві кольори як ніколи в моді, але хіба може базова палітра кольорів піти з нашого життя? Так що для шанувальників стриманих монохромних образів пастельні відтінки як і раніше залишаються актуальними в цьому сезоні.

Пастельні відтінки як і раніше залишаються актуальними в цьому сезоні instagram/stephaniebroek

Масивні аксесуари

Кричущі, масивні аксесуари в будь-яких кольорах і з будь-яких матеріалів є тією деталлю образу, яка здатна додати завершеність і родзинку навіть в монохромне вбрання.

Масивні аксесуари будуть у моді навесні 2021 instagram/weworewhat

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