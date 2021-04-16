Названо стильні кросівки на весну 2021

У сезоні 2021 у моду повертаються класичні кросівки, які відмінно поєднуються з будь-яким образом. Крім того, для виходу в світ можна обрати спортивне взуття з незвичайних тканин і яскравих кольорів.

Актуальні моделі кросівок не тільки комфортні, але і виглядають стильно. OBOZREVATEL зібрав добірку найбільш трендових варіантів взуття.

Звична класика

Класичні кросівки з тонкою підошвою добре поєднуються зі спідницями довжини міді, джинсами і шортами. Також вони дуже жіночно і красиво виглядають на нозі.

Незвичайні дизайн та текстура

Зараз у тренді кросівки з космічними малюнками, незвичайними тканинами і текстурою. Подібне взуття стане найкращим акцентом у будь-якому образі – придивіться до моделей популярних брендів Yeezy і Nike.

Кольорові кросівки

У 2021 році тренд на яскраві кольори, зокрема і кросівок. Для повсякденного лука можна обрати неонові або базові кольорові відтінки. Наприклад, такий відомий бренд як Reebok має безліч цікавих моделей.

Принти

У 2021 році дизайнери випускають кросівки з геометричними зображеннями, тваринами принтами, а також логотипами виробника. Подібні моделі можна поєднувати з монохромними образами.

Екологічні кросівки

Багато популярних брендів вже давно випускають стильні кросівки, використовуючи перероблені матеріали і за допомогою цього допомагають довкіллю. Крім того, таке спортивне взуття виглядає незвично і дуже цікаво.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у сезоні 2021 знову в моду повертаються усіма улюблені балетки, які зручно носити кожен день. Їх можна поєднувати з будь-якими образами, наприклад, спідницями, брюками і навіть легінсами.