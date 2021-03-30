Названо п'ять незамінних речей у весняному гардеробі-2021. Фото

Тренчі, речі пастельних відтінків або шкіряні штани – тренди, без яких точно не обійтися цієї весни. І щоб простіше було розібратися в цьому питанні, стилісти дали кілька важливих порад.

Універсальний, зручний і стильний денім – незамінна річ у гардеробі 2021 року. Найголовніший плюс полягає в тому, що денім можна поєднувати з безліччю образів і деталей: від класики до більш бунтарського стилю. Про це пише видання Elle.

Денім актуальний навесні 2021-го. elle.ru

Тренчі пісочного, бежевого або білого відтінку зроблять образ стильним та ефектним. Стилісти також рекомендують тугіше затягнути рукави і підняти комір.

Тренч актуальний навесні 2021-го. elle.ru

А ось речі пастельних відтінків не здають модних позицій із тієї простої причини, що легко комбінуються з іншими кольорами і стануть у нагоді для різних заходів.

Пастельні відтінки на піку популярності навесні 2021 року. elle.ru

Стьобані речі – величезний тренд сезону, який залишився в демісезонному гардеробі ще з минулої весни.

Стьобані речі актуальні навесні 2021-го. elle.ru

Були часи, коли шкіряні штани носили тільки рокери чи байкери, однак тепер це далеко не так. Вони можуть стати ідеальною заміною класичних костюмних брюк. Найкраще поєднувати шкіряні штани з об'ємними жакетами, футболкою або ж зі шкіряним блейзером.

Шкіряні штани актуальні навесні 2021 року. elle.ru

OBOZREVATEL повідомляв, який верхній одяг носити цієї весни. У новому сезоні на піку популярності буде кілька різних фасонів – від яскравого бомбера до куртки oversize.