Названо головні весняні тренди, які будуть популярні до 2022-го
У сучасному світі моди є речі, які будуть актуальні навіть у 2022 році. Наприклад, одяг у стилі оверсайз, квіткові принти і навіть шкіряні вироби.
Зараз вони знаходяться на піку популярності, але навіть наступного року в таких вбраннях ви будете виглядати привабливо. Детальніше про тренди – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Оверсайз
Об'ємні речі будуть актуальні ще багато років, адже не можна уявити стильний образ без пальт, суконь, брюк, худі великих розмірів. У такому одязі ви будете не тільки красиво виглядати, але і комфортно почуватися.
Шкіряні речі
Екошкіра і натуральна популярна вже протягом декількох років. Екологічний варіант дуже м'який та приємний, і до того ж може прослужити вам не один сезон.
Одяг з геометрією
Дизайнери продовжують радувати модниць сукнями, спідницями, костюмами з оголеними плечима, рукавами і т.д. Такі речі вони прикрашають зображеннями геометричних фігур, дрібним і великим горохом та кліткою. Подібний стиль буде актуальний і в 2022 році.
Квітковий принт
Навесні 2021 року на вітринах магазину часто можна побачити одяг зі квітковими малюнками. Такі речі точно не набриднуть вам наступного року, тому запасіться декількома сукнями в цьому стилі.
Корсети
Подібні речі можна поєднувати з довгими сукнями або спідницями з напівпрозорих тканин, а також носити з модними джинсами і навіть брюками у діловому стилі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
названо три наймодніших головних убори цієї весни. Модна експертка Софія Коельйо розповіла, що цьогоріч на піку популярності серед головних уборів буде панама, бейсболка і косинка. Настав час дізнатися про нові тренди трохи більше.
У 2021 році стилісти роблять акцент на кількох речах, яким вони прогнозують довге життя в трендах. Серед них – топи з вирізом, джинси баггі та багато інших.