Названо головні весняні тренди, які будуть популярні до 2022-го

Софія Ковнір Мода 13:07, 26.03.2021 Оновлено: 13:07, 26.03.2021

У сучасному світі моди є речі, які будуть актуальні навіть у 2022 році. Наприклад, одяг у стилі оверсайз, квіткові принти і навіть шкіряні вироби.

Зараз вони знаходяться на піку популярності, але навіть наступного року в таких вбраннях ви будете виглядати привабливо. Детальніше про тренди – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

  • Оверсайз

Об'ємні речі будуть актуальні ще багато років, адже не можна уявити стильний образ без пальт, суконь, брюк, худі великих розмірів. У такому одязі ви будете не тільки красиво виглядати, але і комфортно почуватися.

Об'ємні речі будуть актуальні ще багато років

  • Шкіряні речі

Екошкіра і натуральна популярна вже протягом декількох років. Екологічний варіант дуже м'який та приємний, і до того ж може прослужити вам не один сезон.

Екошкіра і натуральна популярна вже протягом декількох років

  • Одяг з геометрією

Дизайнери продовжують радувати модниць сукнями, спідницями, костюмами з оголеними плечима, рукавами і т.д. Такі речі вони прикрашають зображеннями геометричних фігур, дрібним і великим горохом та кліткою. Подібний стиль буде актуальний і в 2022 році.

Такі речі дизайнери прикрашають зображеннями геометричних фігур

  • Квітковий принт

Навесні 2021 року на вітринах магазину часто можна побачити одяг зі квітковими малюнками. Такі речі точно не набриднуть вам наступного року, тому запасіться декількома сукнями в цьому стилі.

Навесні 2021 року на вітринах магазину часто можна побачити одяг зі квітковими малюнками

  • Корсети

Подібні речі можна поєднувати з довгими сукнями або спідницями з напівпрозорих тканин, а також носити з модними джинсами і навіть брюками у діловому стилі.

Подібні речі можна поєднувати з довгими сукнями або спідницями

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • названо три наймодніших головних убори цієї весни. Модна експертка Софія Коельйо розповіла, що цьогоріч на піку популярності серед головних уборів буде панама, бейсболка і косинка. Настав час дізнатися про нові тренди трохи більше.

  • У 2021 році стилісти роблять акцент на кількох речах, яким вони прогнозують довге життя в трендах. Серед них – топи з вирізом, джинси баггі та багато інших.

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Lady Мода

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