Названо головні весняні тренди, які будуть популярні до 2022-го

У сучасному світі моди є речі, які будуть актуальні навіть у 2022 році. Наприклад, одяг у стилі оверсайз, квіткові принти і навіть шкіряні вироби.

Зараз вони знаходяться на піку популярності, але навіть наступного року в таких вбраннях ви будете виглядати привабливо. Детальніше про тренди – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Оверсайз

Об'ємні речі будуть актуальні ще багато років, адже не можна уявити стильний образ без пальт, суконь, брюк, худі великих розмірів. У такому одязі ви будете не тільки красиво виглядати, але і комфортно почуватися.

Об'ємні речі будуть актуальні ще багато років

Шкіряні речі

Екошкіра і натуральна популярна вже протягом декількох років. Екологічний варіант дуже м'який та приємний, і до того ж може прослужити вам не один сезон.

Екошкіра і натуральна популярна вже протягом декількох років

Одяг з геометрією

Дизайнери продовжують радувати модниць сукнями, спідницями, костюмами з оголеними плечима, рукавами і т.д. Такі речі вони прикрашають зображеннями геометричних фігур, дрібним і великим горохом та кліткою. Подібний стиль буде актуальний і в 2022 році.

Такі речі дизайнери прикрашають зображеннями геометричних фігур

Квітковий принт

Навесні 2021 року на вітринах магазину часто можна побачити одяг зі квітковими малюнками. Такі речі точно не набриднуть вам наступного року, тому запасіться декількома сукнями в цьому стилі.

Навесні 2021 року на вітринах магазину часто можна побачити одяг зі квітковими малюнками

Корсети

Подібні речі можна поєднувати з довгими сукнями або спідницями з напівпрозорих тканин, а також носити з модними джинсами і навіть брюками у діловому стилі.

Подібні речі можна поєднувати з довгими сукнями або спідницями

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