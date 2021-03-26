Названо головні весняні тренди, які будуть популярні до 2022-го

У сучасному світі моди є речі, які будуть актуальні навіть у 2022 році. Наприклад, одяг у стилі оверсайз, квіткові принти і навіть шкіряні вироби.

Зараз вони знаходяться на піку популярності, але навіть наступного року в таких вбраннях ви будете виглядати привабливо. Детальніше про тренди – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Оверсайз

Об'ємні речі будуть актуальні ще багато років, адже не можна уявити стильний образ без пальт, суконь, брюк, худі великих розмірів. У такому одязі ви будете не тільки красиво виглядати, але і комфортно почуватися.

Шкіряні речі

Екошкіра і натуральна популярна вже протягом декількох років. Екологічний варіант дуже м'який та приємний, і до того ж може прослужити вам не один сезон.

Одяг з геометрією

Дизайнери продовжують радувати модниць сукнями, спідницями, костюмами з оголеними плечима, рукавами і т.д. Такі речі вони прикрашають зображеннями геометричних фігур, дрібним і великим горохом та кліткою. Подібний стиль буде актуальний і в 2022 році.

Квітковий принт

Навесні 2021 року на вітринах магазину часто можна побачити одяг зі квітковими малюнками. Такі речі точно не набриднуть вам наступного року, тому запасіться декількома сукнями в цьому стилі.

Корсети

Подібні речі можна поєднувати з довгими сукнями або спідницями з напівпрозорих тканин, а також носити з модними джинсами і навіть брюками у діловому стилі.

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