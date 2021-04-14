Модний шкіряний одяг сезону весна-літо 2021: названо головні тренди. Фото
Шкіряне вбрання підкорило модні покази весна-літо 2021. Дизайнери представили різні комбінезони, сукні та сарафани з цього матеріалу.
Вони зроблять ваш образ яскравим і жіночним. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з головними трендами (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).Коротка шкіряна сукня
У цьому сезоні найбільш актуальною є чорна шкіряна мінісукня. Це хороший варіант для побачення, прогулянок з друзями або походу на вечірку. Її найкраще поєднувати з босоніжками на підборах.
Також в сезоні весна-літо в моді шкіряні сукні довжини максі. Модель на довгому рукаві ідеально підійде для весни, а на короткому – для більш теплої погоди. Також не забувайте доповнювати образ трендовими аксесуарами.
Для літа дизайнери пропонують шкіряні сарафани з вирізом в зоні декольте, доповнені поясом. Модна довжина – нижче коліна або максі. Образ можна доповнити лоферами, сумкою і пов'язкою на голові.
Модна альтернатива шкіряним сукням – комбінезони. Вони можуть бути закриті на довгому рукаві, з короткими об'ємними рукавами або з відкритими плечима.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у 2021 році в моду несподівано повернувся головний тренд початку нульових – джинси з низькою посадкою. Таку модель слід носити з великим кардиганом або футболкою, щоб створити невимушений образ.
Також з'явився новий мікротренд 2021. У цьому році на піку популярності прикраси з бісеру, черепашок, перлів і намистин, які зацікавили модниць ще влітку 2020.