Модне взуття весни 2021: названо трендові варіанти. Фото

Дизайнери на весну 2021 року запропонували багато цікавих варіантів взуття на будь-який смак. Серед них – ковбойські чоботи, туфлі на високій платформі, босоніжки на тканинних зав'язках та інші.

Їх можна поєднувати з будь-якими образами. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з трендовими моделями (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Ковбойські чоботи залишаються в моді котрий сезон. Спочатку створені для зручності учасників родео, вони показали себе комфортними й у повсякденному житті. Їх можна поєднувати як із джинсами і тренчами, так і з сукнею і шкіряною курткою.

Також не втрачають своєї актуальності туфлі на високій платформі. Один із найцікавіших варіантів було запропоновано брендом Louis Vuitton. Туфлі на високій прихованій платформі, стилізовані під традиційні голландські кломпи, обіцяють стати хітом цього сезону.

У моду повертаються клоги в найбільш класичному уявленні – на дерев'яній підошві. Така модель з'явилася на показі Hermès весна-літо, і ці бежеві сабо з вирізаною буквою H вразили модниць по всьому світу.

Дуже актуальними будуть і босоніжки на мотузкових або тканинних зав'язках. Таке взуття слід поєднувати навесні з романтичними образами.

Гостроносі туфлі і чоботи підкорять будь-яку модницю, а якщо ще й з невеликим каблуком, то оточення не залишиться байдужим до вашого образу.

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