Антитренди весни 2021: топ-7 речей, яких потрібно позбутися

Навесні 2021 року стилісти радять позбутися у своєму гардеробі деяких речей, які безнадійно зійшли з модного горизонту. Серед них є приталені піджаки, завужені штани і навіть популярний аксесуар – обруч.

Їх краще уникати, щоб не уславитися несмаком. Про антитренди цього сезону пише Cosmopolitan (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Елементи хіпі і гранж в обробці джинсів

Намисто, вишивка, мультяшні малюнки та аплікації на джинсах більше не актуальні. Невеликі потертості все ж допустимі, але штани з величезними дірками на колінах краще відвезти на дачу. Обирайте моделі з асиметричною деконструкцією по низу брюк або з ефектними розрізами біля щиколоток.

Приталений піджак

Разом з обтислими блузами краще тимчасово прибрати зі свого гардероба і короткий приталений жакет у дусі золотих шкільних часів. Такий фасон уже давно не в моді. На зміну йому прийшли комфортні жакети оверсайз, які відмінно поєднуються і з джинсами, і з шортами, і з сукнею-футляром, а також широкі укорочені піджаки.

Коротка сукня зі спідницею-дзвоном

Такий фасон не додає зросту, не покращує фігуру, та й виглядає доречно тільки до певного віку. Набагато доцільніше буде зупинити свій вибір на моделях А-силуету, але більш практичної довжини міді, або на розкльошуваних сукнях із тонкої тканини до щиколоток із розрізами від стегна.

Завужені штани

Їм треба відлежатися на полиці до кращих часів. Натомість пропонується безліч альтернатив: джинси-кльош, палаццо, штани на високому поясі-корсеті, банани. А ідеальним доповненням гардеробу стануть трендові широкі кольорові штани із заниженою талією.

Надмірна ошатність

Сучасна мода – це перш за все комфорт, лаконічність і мінімалістичний декор. Набагато розумніше зробити вибір на користь базового поєднання, доповнивши образ яскравими аксесуарами.

Відмінним варіантом стане кроп-топ, який повернувся з 90-х і злетів у цьому сезоні на пік популярності, зі стильними брюками із завищеною талією. Не варто забувати і про те, що сережками в цьому сезоні дозволено доповнювати абсолютно будь-який одяг.

Обруч

У 2021 році такий аксесуар, особливо прикрашений численними намистинками і громіздкими металевими елементами, вже віджив своє. Куди кращою альтернативою стануть косинки і хустки, які стрімко увірвалися в топ найтрендовіших аксесуарів сезону.

Снікерси на танкетці

Класичні білі кеди на високій підошві, кросівки у стилі 80-х і 90-х і ботильйони-шкарпетки, які повернулися завдяки Balmain, мають і вигідніший, і дорожчий, і актуальніший вигляд.

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