Антитренди весни 2021: топ-7 речей, яких потрібно позбутися
Навесні 2021 року стилісти радять позбутися у своєму гардеробі деяких речей, які безнадійно зійшли з модного горизонту. Серед них є приталені піджаки, завужені штани і навіть популярний аксесуар – обруч.
Їх краще уникати, щоб не уславитися несмаком. Про антитренди цього сезону пише Cosmopolitan (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
- Елементи хіпі і гранж в обробці джинсів
Намисто, вишивка, мультяшні малюнки та аплікації на джинсах більше не актуальні. Невеликі потертості все ж допустимі, але штани з величезними дірками на колінах краще відвезти на дачу. Обирайте моделі з асиметричною деконструкцією по низу брюк або з ефектними розрізами біля щиколоток.
- Приталений піджак
Разом з обтислими блузами краще тимчасово прибрати зі свого гардероба і короткий приталений жакет у дусі золотих шкільних часів. Такий фасон уже давно не в моді. На зміну йому прийшли комфортні жакети оверсайз, які відмінно поєднуються і з джинсами, і з шортами, і з сукнею-футляром, а також широкі укорочені піджаки.
- Коротка сукня зі спідницею-дзвоном
Такий фасон не додає зросту, не покращує фігуру, та й виглядає доречно тільки до певного віку. Набагато доцільніше буде зупинити свій вибір на моделях А-силуету, але більш практичної довжини міді, або на розкльошуваних сукнях із тонкої тканини до щиколоток із розрізами від стегна.
- Завужені штани
Їм треба відлежатися на полиці до кращих часів. Натомість пропонується безліч альтернатив: джинси-кльош, палаццо, штани на високому поясі-корсеті, банани. А ідеальним доповненням гардеробу стануть трендові широкі кольорові штани із заниженою талією.
- Надмірна ошатність
Сучасна мода – це перш за все комфорт, лаконічність і мінімалістичний декор. Набагато розумніше зробити вибір на користь базового поєднання, доповнивши образ яскравими аксесуарами.
Відмінним варіантом стане кроп-топ, який повернувся з 90-х і злетів у цьому сезоні на пік популярності, зі стильними брюками із завищеною талією. Не варто забувати і про те, що сережками в цьому сезоні дозволено доповнювати абсолютно будь-який одяг.
- Обруч
У 2021 році такий аксесуар, особливо прикрашений численними намистинками і громіздкими металевими елементами, вже віджив своє. Куди кращою альтернативою стануть косинки і хустки, які стрімко увірвалися в топ найтрендовіших аксесуарів сезону.
- Снікерси на танкетці
Класичні білі кеди на високій підошві, кросівки у стилі 80-х і 90-х і ботильйони-шкарпетки, які повернулися завдяки Balmain, мають і вигідніший, і дорожчий, і актуальніший вигляд.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стилістка Катерина Полякова розповіла, яких помилок не варто припускатися в повсякденних образах. Вона показала найпопулярніші вбрання в цьому сезоні.
Також стало відомо, які сумки будуть найбільш популярними 2021 року. Основним трендом залишається мінімалізм, чіткість форм і ліній, а також допустимі цікаві деталі і нескладний декор.
У гардеробі рано чи пізно з'являються речі, які вже вийшли з моди. Стилістка Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.