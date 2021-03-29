Андре Тан назвав стильну річ, яка повинна бути в гардеробі у кожної

Український дизайнер Андре Тан розповів, що в гардеробі кожної дівчини повинна бути стильна сорочка, яка зможе доповнити модний лук.

За словами експерта, ця річ не обов'язково має бути білою. Ключові кольори весни 2021 – золотий Marigold, ніжно-блакитний Cerulean, рудий Rust, лимонний Illuminating і синій French Blue. Відповідний пост Тан опублікував на сторінці в Instagram.

Правильний комір – запорука успіху

Він обов'язково повинен бути м'який. Дизайнер заявив, що, якщо у сорочки жорсткий комір або ж він укріплений пластиковими вставками, "ви будете схожі на радянську директрису школи".

Комір обов'язково повинен бути м'який Instagram/Андре Тан

Не економте на складі

Слід обирати 100% бавовна. Маленький секрет: якщо в складі буде 3-4% еластану, то сорочка буде більш м'якою.

Слід обирати 100% бавовна Instagram/Андре Тан

Шукайте "ту саму"

Часто дівчата підбирають неправильний оверсайз. Рівняння для ідеального оверсайз: до вашого розміру додайте 1 або 1,5 розміри.

Стильна сорочка оверсайз Instagram/Андре Тан

Як носити сорочку

Якщо у вас трикутна форма, то спробуйте підкотити рукава сорочки до довжини в три чверті – це зробить тіло пропорційним. Також не забувайте про ремінці (3-4 см) і аксесуари.

Якщо у вас трикутна форма тіла, то спробуйте підкотити рукава сорочки до довжини в три чверті Instagram/Андре Тан

Якщо прямокутна форма, то носіть сорочки, зав'язані вузлом на животі. Така мода повернулася прямо з 90-х, і ця фішка освіжає образ і робить гарний акцент на талії.

Якщо прямокутна форма, то носіть сорочки, зав'язані вузлом на животі Instagram/Андре Тан

Якщо у вас форма "перевернутого трикутника", то V-подібний виріз – ваш головний козир. Зверніть увагу на сорочки з вертикальними смужками. Також спробуйте заправити сорочку наполовину.

Якщо у вас форма "перевернутого трикутника", то V-подібний виріз – ваш головний козир Instagram/Андре Тан

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