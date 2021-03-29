Андре Тан назвав стильну річ, яка повинна бути в гардеробі у кожної
Український дизайнер Андре Тан розповів, що в гардеробі кожної дівчини повинна бути стильна сорочка, яка зможе доповнити модний лук.
За словами експерта, ця річ не обов'язково має бути білою. Ключові кольори весни 2021 – золотий Marigold, ніжно-блакитний Cerulean, рудий Rust, лимонний Illuminating і синій French Blue. Відповідний пост Тан опублікував на сторінці в Instagram.
Правильний комір – запорука успіху
Він обов'язково повинен бути м'який. Дизайнер заявив, що, якщо у сорочки жорсткий комір або ж він укріплений пластиковими вставками, "ви будете схожі на радянську директрису школи".
Не економте на складі
Слід обирати 100% бавовна. Маленький секрет: якщо в складі буде 3-4% еластану, то сорочка буде більш м'якою.
Шукайте "ту саму"
Часто дівчата підбирають неправильний оверсайз. Рівняння для ідеального оверсайз: до вашого розміру додайте 1 або 1,5 розміри.
Як носити сорочку
Якщо у вас трикутна форма, то спробуйте підкотити рукава сорочки до довжини в три чверті – це зробить тіло пропорційним. Також не забувайте про ремінці (3-4 см) і аксесуари.
Якщо прямокутна форма, то носіть сорочки, зав'язані вузлом на животі. Така мода повернулася прямо з 90-х, і ця фішка освіжає образ і робить гарний акцент на талії.
Якщо у вас форма "перевернутого трикутника", то V-подібний виріз – ваш головний козир. Зверніть увагу на сорочки з вертикальними смужками. Також спробуйте заправити сорочку наполовину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше дизайнер Андре Тан назвав головні хіти весни 2021. Серед них – вирізи на одязі, сітка, масивні коміри та багато іншого.
Андре Тан представив весняну колекцію під назвою "Оновлена ти!". Серед новинок можна побачити стильну сукню в горошок, яскраво-рожевий топ з оголеними плечима.
Також Андре Тан назвав речі, які можуть зіпсувати образ. Це колготки з недоречним принтом, підробки відомих брендів, неправильно підібрані прикраси та інші речі.