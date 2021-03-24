Андре Тан назвав одразу два модні кольори у 2021 році

Софія Ковнір Мода 15:50, 24.03.2021 Оновлено: 15:51, 24.03.2021

Відомий український дизайнер Андре Тан заявив, що у 2021 році вперше в моді буде одразу два кольори – жовтий та сірий. За словами експерта, ці відтінки добре поєднуються разом і пасують кожному.

Як виявилося, щорічно популярні кольори визначає спеціальний Інститут Pantone у США. Про це Тан розповів в інтерв'ю телеканалу Kyiv LIVE (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дизайнер зазначив, що необов'язково кожній людині відповідати ці трендам. Він вважає, що головне завдання – це знайти свій стиль, а це відбувається від 20 до 30 років.

"Після 30 ви не маєте права робити помилки у стилі. Ви повинні чітко розуміти свою фігуру – що вас прикрашає і навпаки, а також знати, який для вас ідеальний колір волосся і макіяж. Якщо вам не пасує жовтий колір, то не носіть його. Зараз в моді бути немодним", – сказав Тан.

Андре Тан дав нове інтерв'ю телеканалу Kyiv LIVE
Скриншот

Раніше Андре Тан порадив жінкам зробити реорганізацію гардеробу у 2021 році. Він зазначив, що модницям варто перебрати всі свої речі та позбутися тих, які вони рідко носять.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • дизайнер Андре Тан назвав головні хіти весни 2021. Серед них – вирізи на одязі, сітка, масивні коміри та багато іншого.

  • Андре Тан представив весняну колекцію під назвою "Оновлена ти!". Серед новинок можна побачити стильну сукню в горошок, яскраво-рожевий топ з оголеними плечима.

  • Також Андре Тан назвав речі, які можуть зіпсувати образ. Це колготки з недоречним принтом, підробки відомих брендів, неправильно підібрані прикраси та інші речі.

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