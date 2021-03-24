Андре Тан назвав одразу два модні кольори у 2021 році
Відомий український дизайнер Андре Тан заявив, що у 2021 році вперше в моді буде одразу два кольори – жовтий та сірий. За словами експерта, ці відтінки добре поєднуються разом і пасують кожному.
Як виявилося, щорічно популярні кольори визначає спеціальний Інститут Pantone у США. Про це Тан розповів в інтерв'ю телеканалу Kyiv LIVE (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Дизайнер зазначив, що необов'язково кожній людині відповідати ці трендам. Він вважає, що головне завдання – це знайти свій стиль, а це відбувається від 20 до 30 років.
"Після 30 ви не маєте права робити помилки у стилі. Ви повинні чітко розуміти свою фігуру – що вас прикрашає і навпаки, а також знати, який для вас ідеальний колір волосся і макіяж. Якщо вам не пасує жовтий колір, то не носіть його. Зараз в моді бути немодним", – сказав Тан.
Раніше Андре Тан порадив жінкам зробити реорганізацію гардеробу у 2021 році. Він зазначив, що модницям варто перебрати всі свої речі та позбутися тих, які вони рідко носять.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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