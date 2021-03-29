Чотири знаки, яким не пощастить із 29 березня

Ольга Соломка Lady 05:00, 29.03.2021

З понеділка, 29 березня, Леви відчуватимуть внутрішню напругу, Водолії можуть стати жертвами шахраїв, а на Терезів чекатимуть проблеми з грошима.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL чотири знаки, яким не пощастить на тижні із 29 березня до 4 квітня.

Лев

Буде більше причин для суму, ніж для радості. Можливо, ви себе налаштовуєте на такий тужливий стан, бо відчуваєте потребу виплакатися, позбутися тієї внутрішньої напруги, що давно вже відчуваєте у тілі й на душі.

Терези

Трапляються подекуди періоди, коли грошей немає зовсім, коли ви їх витратили на чималі потреби чи просто не змогли притримати при собі. І цього тижня ви почуватиметесь ледве не жебраком, бо ваші статки значно зменшились.

Скорпіон

Емоції нині не в найкращому стані, і ви схильні руйнувати стосунки через те, що вам важко почути і зрозуміти іншого, ви досить різко висловлюєтесь, не сприймаєте жодних логічних аргументів і сваритесь.

Водолій

Фінансові та майнові питання вимагають підвищеної уваги, бо весь час хтось намагатиметься вас позбавити грошей чи майна, якісь ошуканці весь час намагатимуться залізти у вашу кишеню.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • астрологи назвали шість знаків зодіаку, яким у 2021 році таланитиме на роботі й у бізнесі.

  • У березні Овнів і Левів чекає успіх у всіх сферах – і вдома, і на роботі, і в особистому житті, а Близнюки та Раки отримають багато грошей.

  • В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу й усю економічну систему країни.

  • Як вказано у любовному гороскопі, у березні Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

  • А ось у кар'єрі більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

  • Для деяких знаків зодіаку березень принесе неприємності: кому варто остерігатися.

  • Для восьми знаків зодіаку березень буде не дуже вдалим: яка небезпека їм загрожує.

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