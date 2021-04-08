Тренерка показала трюк, який позбавить від целюліту за хвилину. Фото і відео

Персональна фітнес-тренерка Джорджія Кокс продемонструвала, за допомогою яких маленьких хитрощів можна зробити фігуру підтягнутою в кадрі. Все, що для цього необхідно – вибрати правильну позу.

На своїй сторінці в Instagram жінка на власному прикладі показала, як це працює (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, спочатку потрібно трохи підтягнути нижню білизну – тіло візуально буде здаватися стрункішим.

Наступний крок – випрямити спину і злегка розвести ноги в сторони, щоб з'явилася ілюзія підтягнутої фігури.

Аналогічний алгоритм дій підходить і для фотографій, на яких модель позує в положенні сидячи.

Джорджія пояснила, що в реальному житті поза людини значно відрізняється, ніж на кадрах в соціальних мережах. Однак якщо захочеться трохи схитрувати, то достатньо лише зробити ті дії, які перераховані вище.

"Поза – це один з найголовніших факторів для презентації своєї фігури", – резюмувала тренерка.

Джорджія Кокс показала правильну позу. instagram.com/georginacoxpersonaltraining

Тренер поділилася хитрістю. instagram.com/georginacoxpersonaltraining

Джорджія Кокс показала правильну позу для фото. instagram.com/georginacoxpersonaltraining

Джорджія Кокс показала наочний приклад. instagram.com/georginacoxpersonaltraining

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жінка схудла на 47 кг і розкрила секрет своєї стрункості. Виявилося, що справа в правильному сніданку. У щоденному меню матері двох дітей є вівсяна каша, мексиканське тако з рисом і салатом, піта з яловичиною.