Залежно від пори року, змінюється не тільки наш гардероб, але і догляд. Які процедури найкраще пройти у весняний період, а які відкласти до осені?

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На языке косметологов весна – это подготовка к летнему солнцу. Поэтому врачи советуют приобретать курсы уходовых процедур. И первое, с чего следует начать – это увлажнение.

Что: биоревитализация

Как: инъекционно

Биоревитализация – королева насыщения кожи изнутри. Её суть в том, чтобы значительно улучшить качество вашего кожного покрова максимально деликатным путем. Во время процедуры препараты, направленные на увлажнение, вводятся инъекционно. В основном составе здесь играет гиалуронововая кислота низкой концентрации. После курса из 3-4 процедур кожа полностью восстанавливается после зимы и готова "без потерь" вынести активную фазу солнца.

Что: мезотерапия

Как: инъекционно

Мезотерапия – это введение в мезодерму различных витаминных коктейлей (каждый подбирается индивидуально). Эффект от процедуры достигается за счет двух критериев: воздействие активных компонентов препарата и тонкой механической иглы для инъекций. Получив множество микроуколов во время процедуры, кожа активно начинает вырабатывать эластин и коллаген, тем самым улучшая микроциркуляцию крови.

Помимо подготовки кожи к лету, вы также решаете ряд эстетических проблем, если они имеются: пигментные пятна, морщины, темные круги под глазами, сухость кожи, тусклый цвет и неровный рельеф лица.

Что: карбоновый пилинг Spectra Peel

Как: аппаратно

Этот тип пилинга бережно возвращает коже сияние после зимы. Сам же лазер Spectra, на котором проводится процедура, был специально разработан для борьбы с пигментацией. В целом, лазер Spectra избавляет от: красных пятен, общей красноты лица, воспалившихся акне, мелкой сосудистой сеточки и возрастных пятен. Для достижения наилучшего результата процедуру советую проходить курсом.

Что: увлажнение в домашних условиях

Как: вручную

Весна – идеальное время для любимых гелевых масок (легких) и сывороток, насыщенных увлажняющими компонентами. Препараты с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой также являются отличными помощниками в предотвращении недостатка влаги, а также в борьбе с сухостью и шелушением.

Когда весенне-летний сезон закончится, наступит любимое время косметологов – осень. Солнечная активность падает, однако не уходит в холода. На улице влажно, но не слишком. В такой период кожа особенно благодарно воспринимает уходы.

После летнего сезона кожа каждой второй девушки страдает от ТЭПВ (трансэпидермальная потеря влаги), что ведет к сильной сухости кожи. Причина – кондиционеры и постоянная жара. Последний фактор влияет также на появление высыпаний и черных точек. Рассказываю, какие из процедуры будут наиболее полезны и эффективны в осенний период.

Что: химический пилинг PRX-T33

Как: вручную

Этот пилинг очень щадящий, он не повышает фоточувствительность кожи, а потому подходит для использования летом. Но все же я рекомендую делать его начиная с октября в целях безопасности, так как каждое лицо – это индивидуальная история. Данный пилинг идеально чистит кожу и подходит для самых сложных ситуаций (рубцы, акне, себорея). В случае профилактического ухода он прекрасно выполняет функцию "метёлочки", очищая кожу от всех загрязнителей.

Что: глубокая чистка лица на индивидуально подобранной косметике

Чистка как процедура знакома сегодня всем. Но способов ее осуществления гораздо больше, чем многие знают. Атравматическая, механическая, комбинированная, ручная...

Осень – идеальное время для глубокого очищения, поэтому выбирать лучше многоэтажную программу, где вам предложат и пилинг, и маски, и восстановительные комплексы по показаниям.

Что: детоксикация

Как: вручную

Кожа сияет, когда она чиста от токсинов. К процедурам от косметолога активно добавляйте detox-средства. Регулярное применение очищающего ухода возвращает коже ровный тон, чистейшие поры и здоровый вид с природным сиянием.

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