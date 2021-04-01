У XIX столітті ботулінотоксин був причиною загибелі хворих на ботулізм, а потім вчені відкрили його світу як лікувальний засіб. За кілька століть ця речовина пройшла великий шлях, і вже довгий час використовується в сфері косметології як лікарський препарат, розслабляючий м'язи.

Далі текст мовою оригіналу

Что такое ботулинотерапия?

Ботулинотерапия — процедура, в ходе которой под проблемные участки кожи вводится препарат для расслабления мышц, что способствует разглаживанию мимических морщин.

Есть три факта про ботулинотерапию, которые стоит запомнить навсегда.

Она делается только по показаниям. Уколы ботокса инъецируют с профилактической целью морщин и для устранения уже сформированных. Третий (но не по значимости) — основная функция ботокса заключается в том, чтобы снизить гипертонус мышц (перенапряжение). За счет этого достигается эффект разглаживания морщин и заломов на коже.

Выучив теорию, можно переходить к практике, точнее к развенчанию нескольких популярных мифов.

Миф № 1: Ботокс нужно делать только после 35-40

Возможно, кто-то удивится, но на ботулинотерапию можно приходить с 18 лет. Ботокс инъецируют не только тем, кто хочет избавиться от морщин. Он также применяется как лекарство при асимметрии лица или при чересчур активной мимике, что вполне может случиться в 18, ведь это обусловлено генетически.

Не беря во внимание это исключение, можно сказать, что в 98 % случаев за инъекциями обращаются в период 25-35 лет. И это время — самое удачное. Почему?

Многие думают, что лучшее время для обращения к косметологу — 37-40 лет. Но это заблуждение. В таком возрасте мышцы уже теряют свою упругость и нередко случается опущение скуловой части челюсти, бровей, щек, нижнего века. В этом случае работа врача утраивается в своем масштабе.

Но если еще есть шансы исправить ситуацию, когда речь идет о возрасте 45-50, мы куда более категоричны и 90% клиентов отказываем. Мышца в таком возрасте уже откровенно дряблая, поэтому если вколоть туда ботулин (напомню, его главная функция — расслаблять мышцу), она вовсе "поплывет". Осложнения усиливаются, а эстетический эффект придется достигать грубыми методами. Например, "зашивать" кожные заломы гиалуроновой кислотой.

Миф №2: После первого укола ботокса процедуру придется делать очень часто

Если у вас хорошая "мышечная память", будет достаточно посещать косметолога-инъекциониста не чаще одного раза в год. Иногда клиенты обращаются раз в 6 месяцев.

При осложнениях в виде быстрого сокращения мышц, что характерно для профессиональных спортсменов или людей с быстрым метаболизмом, рекомендуется обращаться к специалисту раз в три-четыре месяца.

Миф №3: Ботокс только для женщин

Так же как модная индустрия давно перестала разделять одежду на исконно женскую и мужскую, в косметологии не место стереотипам. Ботулинотерапия и множество других процедур подходят для обоих полов.

Мужчины также нередкие гости в кабинете у косметолога, чтобы избавиться от морщин на лбу, переносице, "гусиных лапок" и не только.

Миф №4: Лицо с ботоксом становится "маской"

Некачественные перевоплощения мировых знаменитостей заставляют сомневаться в надобности колоть ботокс и делать всяческие манипуляции со внешностью.

А если лицо превратится в неподвижную "маску"? Таким вопросом задаются многие, но есть несколько нюансов. В первую очередь все зависит от профессионализма косметолога. Хороший инъекционист никогда не переусердствует с ботоксом и отговорит клиента от спонтанного желания "заколоть" морщины без нужных для этого показаний. Поэтому не стоит обращаться к непроверенным людям без образования.

Во-вторых, паралича не стоит бояться, ведь ботокс вводят прицельно в небольшие зоны с морщинами, а не во все лицо.

Миф №5: Уколы ботокса вводят только в лицо

При упоминании слова ботокс сразу же возникает стойкая ассоциация с мимическими морщинами на лбу, возле глаз и в носогубной зоне. Но список применения этого вещества немаленький. Ботокс колется в область шеи, его используют при повышенном потоотделении в зоне подмышек, на ладонях, ступнях, а также для сужения пор на лице.

Instagram автора.