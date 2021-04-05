Американка з незвичайною мутацією зізналася, чому їй заздрять всі дівчата. Відео

Мешканка США, візажист Наташа Ламарш відрізняється від інших дівчат незвичайною мутацією – на її тілі повністю відсутнє волосся, окрім голови – брів і вій.

У своєму TikTok Наташа розповіла, що лікарі діагностували їй особливий вид алопеції (облисіння, – ред.), пише "Дивогляд". Такі речі, як бритва і епіляція, їй абсолютно не потрібні.

Дівчата, які прокоментували ролик Наташі, зізналися, що заздрять їй. Водночас героїня відео назвала й деякі недоліки тіла, повністю позбавленого волосся.

Так, за її словами, вона завжди мерзне, навіть у теплу погоду. Крім того, навіть від несуттєвих травм на її тілі з'являються синці, а шрами може приховати тільки одяг.

Наташа Ламарш визнала, що "безволосість" дозволяє їй економити час і кошти, але разом з тим вона вважає, що будь-яка людина прекрасна і волосся на тілі, на її думку, – це абсолютно нормально.

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