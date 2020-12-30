З Києва в Баку відклали прямі авіарейси

МАУ на місяць перенесла запуск прямих регулярних рейсів Київ-Баку через рішення влади Азербайджану.

Як розповіли Аvianews в авіакомпанії, обмеження продовжили до 31 січня 2021 року.

"Відновлення регулярних міжнародних рейсів в Азербайджан можливо тільки після дозволу уряду країни з урахуванням епідеміологічної ситуації", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Telegram-канал авіакомпанії, МАУ повинна була зробити перший рейс в Азербайджан після багатомісячної перерви 30 грудня 2020 року. Найближчий доступний рейс з Києва в Баку в системі бронювання значиться 31 січня 2021 року.

За даними консульської служби МЗС України, в'їзд в Азербайджан дозволений тільки іноземцям з видом на проживання або за окремим рішенням оперативного штабу при уряді країни.

Перед посадкою в літак пасажир повинен пред'явити довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом. На момент перетину кордону Азербайджану термін дії довідки не повинен перевищувати 48 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 жовтня авіакомпанія Air Arabia відновила регулярні рейси з ОАЕ в столичний міжнародний аеропорт "Бориспіль".