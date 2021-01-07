Як з'явилася котлета по-київськи: основні версії

Сучасний рецепт, як і остаточна поява в Києві знаменитих котлет по-київськи, пов'язані з 1947 роком, коли приїжджала делегація з Парижа.

Як пише 44.ua, відтоді страву високо оцінили містяни, і вона стала вже звичною, а масового поширення набуло в 1960-ті.

Фірмову київську котлету хвалив і Микита Хрущов. Є ще одна версія про те, що саме він уперше пов'язав котлету з Києвом, давши привід до відповідного її найменування.

Але є і твердження, що котлетою по-київськи страва називалася в ресторанах на Хрещатику ще в 1910-ті роки.

Сучасна котлета по-київськи – це куряче філе з кісточкою, в яке загорнутий шматочок вершкового масла. Зовні панірується в сухарях і курячих яйцях із молоком. Крім масла, всередину кладуть зелень. Перед приготуванням інгредієнти охолоджуються, а смажиться котлета до хрусткої скоринки у великій кількості олії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хрещатик колись був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, і авто.