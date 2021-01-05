Яким було метро в Києві в 60-ті роки. Фото станції
"Вечірній Київ" опублікував фотографію станції метро "Дніпро". Світлину було зроблено в грудні 1960 року, через місяць після відкриття.
З 2008 року станція має статус "об'єкта культурної спадщини", пам'ятника архітектури й містобудування, науки і техніки. До 2011 року була пов'язана з трамвайною лінією, що з'єднує з Контрактовою площею.
"Дніпро" має найбільшу довжину платформи в Київському метрополітені – 124 м, традиційна довжина – 100-104 м. Розташована біля підніжжя крутого схилу правого берега річки Дніпро.
Перша станція Київського метрополітену берегового типу, наземна і відкрита. Бічні посадкові платформи розташовані на естакаді над набережною.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:
Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";
Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";
Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;
Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";
подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;
подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).