Яким було метро в Києві в 60-ті роки. Фото станції

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
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Яким було метро в Києві в 60-ті роки. Фото станції

"Вечірній Київ" опублікував фотографію станції метро "Дніпро". Світлину було зроблено в грудні 1960 року, через місяць після відкриття.

З 2008 року станція має статус "об'єкта культурної спадщини", пам'ятника архітектури й містобудування, науки і техніки. До 2011 року була пов'язана з трамвайною лінією, що з'єднує з Контрактовою площею.

Станція "Дніпро"

"Дніпро" має найбільшу довжину платформи в Київському метрополітені – 124 м, традиційна довжина – 100-104 м. Розташована біля підніжжя крутого схилу правого берега річки Дніпро.

Перша станція Київського метрополітену берегового типу, наземна і відкрита. Бічні посадкові платформи розташовані на естакаді над набережною.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:

  • Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";

  • Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";

  • Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;

  • Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";

  • подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;

  • подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).

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