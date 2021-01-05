Яким було метро в Києві в 60-ті роки. Фото станції

"Вечірній Київ" опублікував фотографію станції метро "Дніпро". Світлину було зроблено в грудні 1960 року, через місяць після відкриття.

З 2008 року станція має статус "об'єкта культурної спадщини", пам'ятника архітектури й містобудування, науки і техніки. До 2011 року була пов'язана з трамвайною лінією, що з'єднує з Контрактовою площею.

"Дніпро" має найбільшу довжину платформи в Київському метрополітені – 124 м, традиційна довжина – 100-104 м. Розташована біля підніжжя крутого схилу правого берега річки Дніпро.

Перша станція Київського метрополітену берегового типу, наземна і відкрита. Бічні посадкові платформи розташовані на естакаді над набережною.

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