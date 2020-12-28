Як дітям в Києві під час канікул відпочити онлайн: рекомендації

На час зимових канікул влада Києва підготувала для столичних школярів святкові заходи в онлайн-форматі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, нагадавши, що відпочивати діти почали з 25 грудня.

"Триватимуть канікули до 11 січня. А після цього, під час локдауну, навчальні заклади будуть працювати в дистанційному форматі. Дитячі садки ж працюють в звичайному режимі, – сказав він. – Дітей та їхніх батьків чекають святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків своїми руками. І багато іншого".

Мер зазначив, що з інформацією про ці заходи можна ознайомитися на сайті Департаменту освіти КМДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні задумали "продовжити" зимові канікули в школах, потім в МОН назвали причину