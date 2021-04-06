'Апокаліпсис' у Києві: вулиці столиці спорожніли через локдауна. Фоторепортаж

У Києві, з 5 квітня, ввели жорсткий локдаун. Через те, що більшість роботодавців перевели своїх співробітників на дистанційний режим роботи, а школи та садки закриті на вулицях міста практично немає людей.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Зазвичай в будні дні, вулиці міста заповнені людьми. Особливо багато їх в метро, на зупинках громадського транспорту та на вулицях. Тепер же, коли закрито практично всі, а в транспорт можна тільки за спецперепустками місто спорожніло.

І все ж, ті у кого є можливість добиратися на роботу в громадському транспорті створюють невеликі черги на зупинках або біля входу метро. Але вони непорівнянні з тими, що були до суворого локдауну.

Заповнюваність транспорту повинна становити не більше 50%, і якщо комунальний транспорт суворі виконує це рішення, то водії маршруток можуть пропустити пасажира навіть без спецперепусток.

У підземці правила ще суворіші. На входах станцій чергують правоохоронці. Вони ретельно перевіряють документи пасажирів. На платформах і в салонах поїздів дуже мало людей.

Спорожніли навіть гучні підземні переходи біля входу на станції.

Зазначимо, що пункти велопрокату в місті практично порожні. Багато людей пересіли на велосипеди через те, що таксисти підняли ціни до надзвичайного рівня. А деякі купили собі самокати та спокійно переміщаються по місту. До слова, самокати стали масово купувати ще під час тогорічного локдауну. Тепер вони невіддільна частина міського пейзажу.

На вулицях людей зовсім мало. Спорожніли й дитячі майданчики. Щоправда, під час нашого рейду, на одній з них хтось зірвав стрічку. Але ні дітей, ні їх батьків ми не помітили.

Трохи більше людей в парках. Попри мінливу погоду вже з'явилися перші квіти, а зовсім скоро повинні розпуститься магнолії. У парку "Нивки" люди ходили невеликими групами по 2-3 людини, деякі вигулювали собак, а хтось розпивав спиртні напої.

В цілому, місто без людей виглядає якось незвично, апокаліптично. Та будемо сподіватися, що це ненадовго!

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 5 квітня введений жорсткий локдаун. Школи та садочки закриті, а транспорт працює тільки за спецперепустками та для співробітників критичної інфраструктури. При цьому правоохоронці фіксують порушення карантину, зокрема, окремі люди намагалися проїхатися в транспорті за підробленими спецперепустками.