У центрі Києва утворився величезний гейзер: без тепла залишилося понад сто будинків. Відео

У Печерському районі Києва в неділю, 27 березня, через аварію на тепломережі з-під землі забив гейзер.

Відповідне відео було оприлюднено спільнотою "Київ Оперативний" у Telegram. На ньому видно стрімкий фонтан у кілька поверхів. Зазначається, що НП сталася на вулиці Рибальській (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як уточнили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації, через аварію на трубопроводі без теплопостачання залишилися 133 будинки.

"Пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія на поверхню було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП "Київтеплоенерго". Зараз розпочато ремонтні роботи. На час їхнього проведення послуги теплопостачання тимчасово припинено для 133 будинків", – повідомили комунальники.

В "Київтеплоенерго" додали, що трубопровід, де сталося пошкодження, було прокладено в 1974 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля станції метро "Чернігівська" прорвало водопровід – дорогу затопило, згодом вона перетворилася в замерзлу річку.