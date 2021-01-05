У центрі Києва жінка застрягла в дверному отворі: її рятували спецслужби

Олег Тимченко Кияни 10:20, 5.01.2021 Оновлено: 11:10, 5.01.2021

У Печерському районі Києва 5 січня близько 4:00 у підвалі будинку на вулиці Басейній, 19 рятувальники звільнили жінку, яка була затиснута між дверима та дверною рамою.

Як зазначили OBOZREVATEL у пресслужбі ДСНС України у столиці, повідомлення про подію надійшло від перехожого, який помітив постраждалу.

На місці встановили, що 28-річна жінка застрягла під час спроби вибратися з підвалу – для цього вона частково відігнула двері. Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали ланцюг, яким були зачинені двері, та звільнили потерпілу.

Від допомоги лікарів вона відмовилася. Жінка не змогла пояснити, що вона робила в підвалі.

Жінка виявилася затиснута між дверима і дверною рамою.
ДСНС Києва

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Оболонському районі Києва 18 грудня сталася пожежа в двоповерховому будинку психоневрологічного диспансеру, розташованого за адресою Юнкерова, 37.

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