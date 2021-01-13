У метро Києва заходили за квитками або за 5 копійок. Історичні фото і відео

Перші станції метро в Києві були відкриті 6 листопада 1960 року. Кілька днів відбувалися презентації та екскурсії, а пасажиропотік з оплатою відкрився 12 листопада.

Замість жетонів або карт тоді використовували прості паперові квитки. Вартість одного становила 50 копійок, пише 44.

Уже за рік, у 1961 році, в метрополітені почали використовувати турнікети. Жетонів ще не було, а пройти через нього можна було, кинувши 5-копійчану монету (проїзд не подешевшав, сталася грошова реформа).

Каси на станціях працювали. Але касирки тільки міняли більші гроші на монети по 50 копійок. Така система діяла аж до 1991 року.

Метро в Києві в 60-ті роки

Паперові квитки в метро

З 1992-го ціни на проїзд починають рости, система з 5-копійчаними монетами вже стає неактуальною, і на станціях метрополітену повертаються до практики продажу паперових квитків.

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