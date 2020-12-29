У мережі згадали, як водили дітей на ялинку в Києві 60 років тому. Фото

Анна Прийма Кияни 05:40, 29.12.2020 Оновлено: 07:22, 29.12.2020

У мережі показали фото новорічного дитячого свята в Жовтневому палаці Києва.

Знімок був зроблений у січні 1963 року, ним поділилася користувачка Ірина Пап на сторінці в Facebook.

Новорічне свято
Ірина Пап

Відзначимо, встановлення головної ялинки України до Нового, 2021 року, супроводжувалося скандалом. Так, на верхівку дерева замість різдвяної зірки встановили казковий капелюх. Представники протестантських церков звернулися до мера з проханням замінити капелюх на традиційну зірку.

А настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, чому лише зірка має прикрашати ялинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, унаслідок 17 грудня в Києві на головну ялинку встановили різдвяну зірку, а 19 грудня її урочисто запалили на Софійській площі.

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